Tote und Verletzte nach Schüssen in Notaufnahme - Polizei warnt vor Täter  

Bei einer Schießerei in einem Krankenhaus in Tschechien hat es mehrere Tote gegeben. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach dem Todesschützen.

Tschechien

Tote und Verletzte hat es nach Schüssen in einem Krankenhaus in Tschechien gegeben, meldet die Polizei via Twitter. Der Vorfall hat sich in einem Universitätsklinikum ereignet.