Erdbeben vor Honduras löst Tsunami-Warnung aus

Gefährliche Tsunami-Wellen sind möglich: Vor der Küste von Honduras hat ein Erdbeben der Stärke 7,6 einen Tsunami-Alarm ausgelöst.

Das Beben habe sich am Dienstagabend (Ortszeit) in der Karibik rund 44 Kilometer östlich der Großen Schwaneninsel in zehn Kilometern Tiefe ereignet, erklärte die US-Erdbebenwarte (USGS). In einem Umkreis von tausend Kilometern seien "gefährliche Tsunamiwellen" möglich, erklärte das US-Tsunamiwarnzentrum. Zu möglichen Schäden wurde zunächst nichts bekannt.

Der honduranische Präsident Juan Orlando Hernández erklärte, die Behörden des Landes hätten das Notfallsystem aktiviert. Zugleich rief er die Bürger auf, Ruhe zu bewahren.

Für Honduras, Kuba, Mexiko, Belize und Jamaika wurde vor einer "Bedrohung" durch bis zu einem Meter hohe Wellen gewarnt. Für das US-Überseegebiet Puerto Rico und die Jungferninseln wurden lediglich Tsunami-Hinweise herausgegeben.

AFP