Kaya Yanar hat auf Facebook von der Situation seiner Großfamilie in der Türkei berichtet. Acht Angehörige starben bei dem Erdbeben – darunter drei Teenager.

Antakya – „Wir haben leider insgesamt 8 Todesfälle in der Großfamilie zu beklagen“: Der türkischstämmige Komiker Kaya Yanar hat sich auf Facebook gemeldet. Etwa zwei Wochen nach den Erdbeben in der Türkei und Syrien berichtet er zum zweiten Mal von der Situation seiner Familie in der Türkei. Er schreibt von Leichen und Schreien – aber auch von Dankbarkeit.

Erdbeben in der Türkei: Kaya Yanar berichtet von toten Familienmitgliedern – auch 3 Teenager

Anfang Februar hatte die Erde in der Türkei und Syrien zweimal mit einer Stärke von über 7 gebebt. Die Zahl der Toten stieg mittlerweile auf fast 47.000. Türkische Medien sprechen oft von der „Katastrophe des Jahrhunderts“. Yanar beschreibt es auf Facebook als den „absoluten Horror“.

Unter den acht getöteten Familienmitglieder befinden sich auch drei Teenager. „Einige aus der Familie sind noch in Antakya, um sich um die Toten zu kümmern, die meisten haben die Stadt verlassen“, so Yanar. „Dort gibt es nichts mehr für sie. Alle ihre Wohnungen sind baufällig oder zerstört.“ Und: „Es wird Jahre dauern, bis die Stadt wieder aufgebaut wird“, so Yanar. Eine Einschätzung, die auch Experten der Architektenkammern nach dem Erdbeben in der Türkei teilen. „Hier kann man nicht innerhalb eines Jahres wieder Bauten hochziehen“, so Karakuş Candan von der Architektenkammer Ankara.

Kaya Yanar erzählt von Überlebenden: „Sie sind einfach traumatisiert“

Auf Facebook erzählt Yanar auch von seinen Verwandten, die noch in der Türkei geblieben sind. Ein Onkel, der nach Deutschland gereist ist, habe ihm einiges erzählt, schreibt Yanar. „Er erzählt von zerquetschten Körpern und Schreien aus den Trümmern“, so der Entertainer. Seine Verwandten in der Türkei seien „einfach traumatisiert. Meist starren sie ins Leere oder weinen unkontrolliert. Die Kinder schreien nachts immer wieder auf, haben Albträume.“ Direkt nach dem Erdbeben hätten sie alle auf der Straße oder in den Autos ausgeharrt. „Leichen lagen in Säcken oder Teppichen ein paar Meter neben ihnen“, beschreibt Yanar. Einige Menschen in der Türkei konnten erst nach 261 Stunden aus den Trümmern gerettet werden.

„Wie wäre mein Leben in Antakya abgelaufen? Vielleicht hätte ich die letzten Tage unter den Trümmern der Heimatstadt meiner Eltern nach Hilfe geschrien“, fragt sich Kaya Yanar auf Facebook. Er selbst ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Seine Eltern lebten vor der Auswanderung wie seine Verwandten in der südtürkischen Stadt Antakya. „Ich bin meinen Eltern dankbar, dass sie nach Deutschland gekommen sind“, so Yanar auf Facebook.

Kaya Yanar sammelt weiter Spenden: Er ist dankbar, „trotz meines gebrochenen Herzens“

Dankbar zeigt sich der Komiker auch über die Solidarität und Spenden für die Türkei. „Trotz meines gebrochenen Herzens mischen sich unter Tränen der Trauer auch Tränen der Dankbarkeit. Die Solidarität und Hilfsbereitschaft mit den Betroffenen ist länderübergreifend.“ Er kündigt wie bereits am Vortag weitere Spendenstreams an, da die mediale Aufmerksamkeit nachlasse. Der Erlös soll an Ärzte ohne Grenzen gehen. Die Anteilnahme zeigt sich auch in den Kommentaren unter dem Post des Komikers. Viele Follower drücken ihr Beileid aus. Auf politischer Ebene wollen Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) am Dienstag (21. Februar) in die Türkei fliegen, um sich ein „genaues Bild der Lage“ zu machen. 14 Tage nach den ersten Beben sinkt die Hoffnung gerade, Überlebende zu finden. Die Rettungseinsätze werden vielerorts eingestellt. (chd)

