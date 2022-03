Starker Schneefall sorgt in der Türkei für Chaos - Schneekettenpflicht in Teilen Griechenlands

Schneefall in der Türkei in Istanbul im März 2022. © IMAGO/Hosam Salem

Während in Deutschland die Sonne scheint und langsam Frühlingsgefühle erwachen, werden die Türkei und Griechenland noch mal vom Winter heimgesucht.

Istanbul/Athen - Es ist alles andere als ein bisschen Schnee. Das Wetter hat mit starken Schneefällen in der Türkei Teile des Verkehrs und des öffentlichen Lebens lahmgelegt. Die Fluglinien Pegasus und Turkish Airlines sagten für Freitag (11. März) mehrere Hundert Verbindungen von den beiden Flughäfen in Istanbul ab. Etliche Verbindungen sollen auch am Samstag ausfallen.

Auch der Schulunterricht fällt in der Türkei mancherorts aus. Und auch für Griechenland wird für Freitag und Samstag vielerorts starker Schneefall vorhergesagt.

Schneechaos in Türkei und Griechenland:

Es ist ein eher untypisches Bild: Hausdächer in Istanbul, auf denen eine dichte Schneedecke liegt. Ein solches Bild bot sich am Freitagmorgen während auf dem Taksim-Platz die Menschen durch den matschigen Schnee stapfen. Der Verkehr wurde eingeschränkt. Moped- und Rollerfahrer dürfen mit ihren Fahrzeugen nicht unterwegs sein, wie der Gouverneur der Provinz Istanbul mitteilte.

Sogar die Meerenge Bosporus wurde am Donnerstag wegen der außergewöhnlichen Wetterverhältnisse für die Durchfahrt gesperrt. Die Menschen sollen zu Hause bleiben, rief der Bürgermeister von Istanbul, Ekrem Imamoglu auf. Doch noch ist es nicht überstanden. Für den Samstag wird noch der stärkste Schneefall erwartet.

Schulen, Unis und Kinderbetreuung in Provinz Istanbul wegen Schnee geschlossen

Auf Anweisung des Gouverneursamtes der Provinz Istanbul sollen Schulen, Universitäten, Kinderbetreuung und weitere Einrichtungen bis Montag geschlossen bleiben. Doch nicht nur Istanbul ist vom Schnee betroffen. Auch in Orten am Schwarzen Meer, in Teilen der Ost- sowie der Westtürkei bleiben Schulen vorerst zu, wie der Sender CNN Türk berichtete.

Schneekettenpflicht in Griechenland

Wer Griechenland als Urlaubsziel im Sommer kennt, muss sich am Wochenende wundern. Laut Wetterprognose soll im Norden Athens sowie auf den Kykladen-Inseln und sogar auf Kreta Schnee fallen. Auch auf der Halbinsel Peloponnes soll es den Vorhersagen zufolge schneien. In vielen Regionen herrscht Schneekettenpflicht, die streng kontrolliert wird.

Erst vor wenigen Wochen hatte überraschend starker Schneefall in beiden Ländern für Verkehrschaos gesorgt, mehrere Tausend Menschen saßen über Nacht auf Autobahnen in ihren Autos fest. (mda)