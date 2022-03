Starker Schneefall sorgt in der Türkei für Chaos - heftige Unfälle, Flüge gestrichen

Von: Max Darga

Teilen

Schneefall in der Türkei in Istanbul im März 2022. © IMAGO/Hosam Salem

Während in Deutschland die Sonne scheint und langsam Frühlingsgefühle erwachen, werden die Türkei und Griechenland noch mal vom Winter heimgesucht.

Update vom 12. März, 14.28 Uhr: Heftige Schneefälle sorgen in Griechenland und der Türkei weiter für Chaos. Auf einer Autobahn in der Provinz Istanbul kollidierten am Samstag vier Lastwagen und ein Schneepflug, teilte das Gouverneursamt. Der Fahrer des Räumfahrzeugs wurde demnach bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Hunderte Flüge wurden wegen des Schneefalls gestrichen. Am Flughafen Istanbul sind am Samstag weitere inzwischen 357 Flüge der Turkish Airlines (THY) annulliert worden.

Schneefall in der Türkei: Bürgermeister von Istanbul warnt vor 50 Zentimeter Neuschnee

In Istanbul wird in den nächsten Stunden weiterer starker Schneefall erwartet, twitterte der Istanbuler Bürgermeister, Ekrem Imamoglu. Bis zu 50 Zentimeter Neuschnee werde in einigen Gebieten erwartet. Der Bürgermeister appellierte an die Menschen, ihre Autos stehenzulassen. Der türkische Wetterdienst warnte auch für die nächsten Tage vor viel Schnee in Ostanatolien und am Schwarzen Meer. Am Sonntag werde in der Region Antalya zudem Sturm erwartet.

In Griechenland schneit es stundenlang, in Athen und sogar auf den Inseln Skiathos, Skopelos und Skyros sowie in den gebirgigen Regionen auf der Ferieninsel Kreta.

Die Eisenbahnen stellten der Verkehr zwischen Athen und den nördlichen Regionen des Landes für 24 Stunden ein, berichtete der staatliche Rundfunk am Samstag. Im Norden des Landes zeigten die Thermometer in der Nacht zum Samstag Werte um die minus 15 Grad Celsius. In zahlreichen Regionen Griechenlands herrscht am Wochenende Schneekettenpflicht.

„Filippos“ sorgt weiter für Schneefälle in Griechenland

„Lassen Sie sich nicht von der Morgensonne in Attika täuschen! Die Art und Weise, wie das Wetter schließen wird, wird beeindruckend sein!“, teilt der griechische Wetterdienst Meteo.gr mit. In der Region Attika rechnete die Behörde am Samstagnachmittag mit weiteren besonders ergiebigen Schneefällen. Eine Wetterbesserung ist nach den aktuellen Prognosen erst am Sonntag in Sicht.

Lesen Sie auch Pakete kommen nie an – weil Zusteller sie in seiner Wohnung versteckt In Dortmund ist ein Zusteller aufgeflogen, der Pakete im eigenen Schrank versteckte, statt sie auszuliefern. Die gestohlene Ware verkaufte er dann im Internet. Pakete kommen nie an – weil Zusteller sie in seiner Wohnung versteckt Dänemark erklärt Corona-Pandemie für beendet, doch Todesfälle steigen - Behörde nennt banale Omikron-Ursache Die Dänen feierten ihren Freedom Day. Für sie scheint die Pandemie vorbei zu sein. Allerdings werden nun täglich mehr Corona-Todesfälle gemeldet. Dänemark erklärt Corona-Pandemie für beendet, doch Todesfälle steigen - Behörde nennt banale Omikron-Ursache

Starker Schneefall sorgt in der Türkei für Chaos - Schneekettenpflicht in Teilen Griechenlands

Erstmeldung vom 11. März 2022

Istanbul/Athen - Es ist alles andere als ein bisschen Schnee. Das Wetter hat mit starken Schneefällen in der Türkei Teile des Verkehrs und des öffentlichen Lebens lahmgelegt. Die Fluglinien Pegasus und Turkish Airlines sagten für Freitag (11. März) mehrere Hundert Verbindungen von den beiden Flughäfen in Istanbul ab. Etliche Verbindungen sollen auch am Samstag ausfallen.

Auch der Schulunterricht fällt in der Türkei mancherorts aus. Und auch für Griechenland wird für Freitag und Samstag vielerorts starker Schneefall vorhergesagt.

Schneechaos in Türkei und Griechenland:

Es ist ein eher untypisches Bild: Hausdächer in Istanbul, auf denen eine dichte Schneedecke liegt. Ein solches Bild bot sich am Freitagmorgen während auf dem Taksim-Platz die Menschen durch den matschigen Schnee stapfen. Der Verkehr wurde eingeschränkt. Moped- und Rollerfahrer dürfen mit ihren Fahrzeugen nicht unterwegs sein, wie der Gouverneur der Provinz Istanbul mitteilte.

Sogar die Meerenge Bosporus wurde am Donnerstag wegen der außergewöhnlichen Wetterverhältnisse für die Durchfahrt gesperrt. Die Menschen sollen zu Hause bleiben, rief der Bürgermeister von Istanbul, Ekrem Imamoglu auf. Doch noch ist es nicht überstanden. Für den Samstag wird noch der stärkste Schneefall erwartet.

Schulen, Unis und Kinderbetreuung in Provinz Istanbul wegen Schnee geschlossen

Auf Anweisung des Gouverneursamtes der Provinz Istanbul sollen Schulen, Universitäten, Kinderbetreuung und weitere Einrichtungen bis Montag geschlossen bleiben. Doch nicht nur Istanbul ist vom Schnee betroffen. Auch in Orten am Schwarzen Meer, in Teilen der Ost- sowie der Westtürkei bleiben Schulen vorerst zu, wie der Sender CNN Türk berichtete.

Schneekettenpflicht in Griechenland

Wer Griechenland als Urlaubsziel im Sommer kennt, muss sich am Wochenende wundern. Laut Wetterprognose soll im Norden Athens sowie auf den Kykladen-Inseln und sogar auf Kreta Schnee fallen. Auch auf der Halbinsel Peloponnes soll es den Vorhersagen zufolge schneien. In vielen Regionen herrscht Schneekettenpflicht, die streng kontrolliert wird.

Erst vor wenigen Wochen hatte überraschend starker Schneefall in beiden Ländern für Verkehrschaos gesorgt, mehrere Tausend Menschen saßen über Nacht auf Autobahnen in ihren Autos fest. (mda)