Pech gehabt: Autoverriegelung sperrt Dieb in Auto ein

Damit hat der Dieb wahrscheinlich nicht gerechnet, als er in ein unverschlossenes Auto einsteigt: Die automatische Türverriegelung macht ihm einen gewaltigen Strich durch die Rechnung.

Frankfurt/Main - Dumm gelaufen ist der Einbruch eines 53-Jährigen in ein Auto, das sich durch Türverriegelung von selbst verschloss. Der Mann hatte am Donnerstagabend im Frankfurter Bahnhofsviertel das unverschlossene Fahrzeug entdeckt und war eingestiegen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, verriegelten sich die Türen, während der Eindringling noch das Handschuhfach durchwühlte. Passanten wurden auf seine krampfhaften Versuche aufmerksam, aus dem Auto wieder herauszukommen. Sie riefen eine Streife der Stadtpolizei heran, die den 53-Jährigen nach dem Eintreffen des Autobesitzers festnahm.

