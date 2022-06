Corona auf Kreuzfahrtschiff: Marokko lässt deutsche Touristen nicht an Land

Corona an Bord! Marokko hindert deutsches Kreuzfahrtschiff im Hafen von Tanger anzulegen.

Rabat – Das Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff Herz“ der Reederei Tui Cruise sollte am Dienstag (7. Juni) in Marokko in Tanger anlegen, berichtet die Nachrichtenseite-Webseite Le360. Doch dem Kreuzfahrtriesen mit 1.785 Touristen und 640 Besatzungsmitgliedern an Bord wurde demnach der Zugang vom Hafen verweigert. Aufgrund „eines Berichts der marokkanischen Gesundheitsbehörden, der auf eine Zunahme der Fälle von Covid-19-Infektionen bei Passagieren hinweist“, so Le360. Die marokkanischen Behörden machten demnach vom Seerecht gebraucht.

Corona auf Tui Kreuzfahrtschiff: Marokko verweigert Zugang zum Hafen

Zuvor war das Schiff aus dem Hafen von Lissabon (Portugal) abgelegt. Doch unter den Passagieren sollen 26 Corona-Fälle festgestellt worden sein. Die marokkanischen Gesundheitsbehörden verweigerten daraufhin den mehrheitlich deutschen Touristen an Bord der „Mein Schiff Herz“, in Marokko an Land zu gehen.

„Mein Schiff Herz“ - das Kreuzfahrtschiff der Reederei Tui Cruises im türkischen Hafen Mamaris (Archivfoto). © Marcel Ibold/imago

Die „Mein Schiff Herz“ habe daraufhin einen alternativen Hafen angesteuert, sagte eine Tui-Sprecherin der Bild. Das Schiff sei einen Tag früher als geplant nach Cádiz in Spanien gefahren. Die Passagiere hätten dann zwei Tage Andalusien erkunden können. Es habe durchweg positive Reaktionen auf diese Planänderung gegeben. Nach Gibraltar ist der nächste Hafen Málaga, wie auf der Tui-Webseite zu erfahren ist.

Das Kreuzfahrtschiff „Mein Schiff Herz“ ist 264 Meter lang und wurde 1997 für rund 1.900 Passagiere und 780 Crew-Mitglieder gebaut. Derzeit fährt es unter maltesischer Flagge.

Marokko verschärft seine Corona-Warnstufe - Fallzahlen schnellen nach oben

Marokko hat am Dienstag (7. Juni) die Covid-19-Warnstufe von „grün“ auf „orange“ gestellt, nachdem in verschiedenen Städten die Coronavirus-Fallzahlen rasant in die Höhe schnellen. Das Land versucht nach der Corona-Zwangspause den Tourismus wieder in Schwung zu bringen. Erst im vergangenen Monat strich das Königreich die PCR-Nachweispflicht für Reisende aus dem Ausland.

