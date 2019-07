Wanderer-Alptraum: Niederbayer sitzt zwei Tage verletzt an Felsblock - dann kommt die Rettung

Ein 57-jähriger Deutscher musste in Österreich zwei Tage in Bergnot ausharren. Eher zufällig kam ein Retter vorbei - die glückliche Wendung erstaunte selbst den Wanderer.

Scheffau/Tirol - Offenbar nur mit einigem Glück hat ein 57-Jähriger aus Niederbayern eine alptraumhafte Wanderung in den Tiroler Alpen überlebt: Der Mann war am Mittwoch alleine zu einer Bergtour am Tuxeck im österreichischen Kaisergebirge aufgebrochen - ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge geriet er noch am selben Tag nach mehreren Stürzen und dehydriert in Bergnot. Er blieb abseits der markierten Wege auf knapp 1.800 Metern Höhe an einem Felsblock sitzen.

Dort ließ Rettung lange auf sich warten: Wie die Tiroler Landeszeitung online berichtet, musste der 57-Jährige geschlagene 48 Stunden in seiner misslichen Situation ausharren. Erst am Freitagmittag kam zufällig ein Bergretter vorbei, der sich auf einer privaten Bergwanderung eine Abseilstelle ansehen wollte. Ab diesem Moment jedoch ging alles recht schnell: Der Wanderer aus Niederbayern wurde von einem Helikopter mithilfe eines Taus geborgen und in das Krankenhaus Kufstein nahe der deutschen Grenze geflogen.

Tuxeck/Tirol: Wanderer in misslicher Lage - Ehefrau hatte die Polizei von Deutschland aus alarmiert

Bereits zuvor war eine Suchaktion eingeleitet worden. Den Anstoß dazu gegeben hatte die Ehefrau des Mannes. Sie war bis Mittwoch mit ihm auf Italien-Urlaub gewesen. Am Brenner hatten sich die beiden getrennt, da der 57-Jährige noch in die Berge gehen wollte. Als sich ihr Gatte lange nicht meldete, alarmierte die Frau am Donnerstagmorgen die Polizei in Niederbayern.

Das LKA Tirol leitete eine Fahndung ein - die aber zunächst erfolglos blieb. Eine Handypeilung lieferte keine Ergebnisse. Auch die Suche nach dem Auto des Vermissten erbrachte zunächst keine Hinweise. Erst am Freitagmorgen wurde das Fahrzeug auf dem Parkplatz einer Alm bei Ellmau gefunden. Bergrettung und Alpinpolizei starteten daraufhin eine Suchaktion. Richten mussten es letztlich aber der Zufall und die Ortskenntnis des erfahrenen Retters.

Tuxeck/Tirol: Bergwachtler findet verletzten Wanderer nach 48 Stunden - zum Erstaunen des Geretteten

Schon zuvor hätten sich Wanderer immer wieder an dieser Stelle verstiegen, sagte Bergretter Werner Beer dem ORF Tirol. Beim Begutachten der gefährlichen Passage habe er eine rote Jacke entdeckt und bei genauerer Prüfung den Vermissten aus Niederbayern gefunden. Der Gerettete sei „durstig, aber ansprechbar gewesen“ - und habe sich erstaunt gezeigt, dass jemand vorbeikomme.

In Bayern hatten Wanderer zuletzt auch mit der Hitze zu kämpfen. Die Bergwacht Steingaden-Peiting musste zweimal wegen Kreislaufkollapsen in den Bergen ausrücken. Am vergangenen Wochenende war nahe des Königssees ein Wanderer zusammengebrochen - herbeigerufene Helfer konnten ihn nicht mehr retten.

fn