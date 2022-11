Twitter-Abstimmung: Elon Musk lässt User über Trump-Rückkehr entscheiden

Von: Stefanie Fischhaber

Über eine Abstimmung will Twitter-Chef Elon Musk über Trumps Zukunft auf der Plattform entscheiden. (Archivbild) © Paul Hennessy/dpa

Der neue Twitter-Chef Elon Musk könnte Ex-Präsident Donald Trump auf die Plattform zurückholen. Eine User-Umfrage soll über den Account bestimmen.

San Francisco - Der neue Twitter-Chef Elon Musk lässt Nutzer des Online-Dienstes in einer Umfrage darüber abstimmen, ob der Account von Ex-Präsident Donald Trump wiederhergestellt werden sollte. In der Nacht zum Samstag startete der Tech-Milliardär die auf 24 Stunden angesetzte Umfrage. „Vox populi, vox dei“, schrieb Musk danach in einem Tweet. Also: Die Stimme des Volkes ist Gottes Stimme.

Trump-Rückkehr: Musk startet Umfrage zu nach Twitter-Sperre

Seit Januar 2021 ist Donald Trump von Twitter verbannt. Am 6. Januar hatte er dort Sympathie für seine Anhänger bekundet, die das Kapitol in Washington erstürmt hatten. Dort sollte der Wahlsieg von Joe Biden offiziell besiegelt werden - was wegen des Angriffs erst Stunden später erfolgte. Trump nährte bei seinen Anhängern falsche Erwartungen, dass Vizepräsident Mike Pence an dem Tag die Bestätigung des Wahlergebnisses verweigern könnte.

Noch während des Angriffs twitterte Trump, dass Pence nicht den Mut gehabt habe, das Richtige zu tun. Danach riefen Leute in der Menge: „Hängt Mike Pence!“. Twitter wertete Trumps Verhalten an dem Tag als Aufruf zur Gewalt und sperrte seinen Account dauerhaft, da es nicht der erste Verstoß war.

Nach Twitter-Übernahme: Elon Musk will bedeutende Accounts wieder herstellen

Bislang hatten die Twitter-Manager immer zugesichert, dass es für den Ex-Präsidenten keine Rückkehr zur Plattform geben werde. Musk, der sich zuletzt zu politischen Positionen von Trumps Republikanern bekannte, sagte dagegen schon vor Monaten, dass es bei dem Dienst aus seiner Sicht keine lebenslangen Sperren geben sollte. Er erwähnte dabei ausdrücklich auch Trump.

Danach kündigte Musk allerdings an, dass vor der Wiederherstellung bedeutender Accounts ein Rat zum Umgang mit kontroversen Inhalten gebildet werden solle. Unklar ist, ob er nun das Umfrageergebnis zum Anlass nimmt, Trump schneller eine Rückkehr anzubieten.

Kommt Trump zurück? User stimmen über Twitter-Account des Ex-Präsidenten ab

Der Ex-Präsident selbst hatte wiederholt gesagt, er wolle gar nicht zu Twitter zurückkehren. Ihm gefalle es bei seiner hauseigenen Twitter-Kopie Truth Social viel besser. Allerdings hatte Trump auf Twitter einst mehr als 80 Millionen Follower - bei Truth Social sind es nur einige wenige Millionen. Zudem gab Trump gerade erst bekannt, dass er ins Rennen um die Kandidatur der Republikaner bei der Präsidentenwahl 2024 gehen werde.

Facebook, wo Trump ebenfalls seit Januar 2021 gesperrt ist, will im kommenden Januar entscheiden, ob dem Ex-Präsidenten die Rückkehr angeboten werden könnte. (sf/dpa)