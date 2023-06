Duell zwischen Musk und Zuckerberg? Tech-Milliardäre vereinbaren Käfigkampf

Tesla- und Twitter-Ceo Elon Musk und Meta-Chef Mark Zuckerberg liefern sich einen verbalen Schlagabtausch - kommt es bald zum echten Kampf? © Susan Walsh/Francois Mori/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Twitter-Chef Elon Musk und Meta-Ceo Mark Zuckerberg sticheln seit Jahren in sozialen Medien gegeneinander. Nun fordern sie einander zum Kampf Mann gegen Mann heraus.

San Francisco - Nach einem digitalen Schlagabtausch verabredeten sich die Tech-Giganten Elon Musk und Mark Zuckerberg am Mittwoch (21. Juni) auf Twitter scheinbar zu einem Käfigkampf. Das vorangegangene Hin und Her der beiden Chefs der rivalisierenden sozialen Netzwerke Twitter und Instagram ging im Internet viral. Ob den Worten Taten folgen, darf allerdings bezweifelt werden.

Elon Musk vs. Mark Zuckerberg: „Bereit für einen Käfigkampf“

Der klischeemäßige Spruch bei einem Streit unter Männern in einer Bar lautet: „Sollen wir das vor der Tür klären?“ Wenn sich zwei der einflussreichsten Milliardäre der Welt online in Sticheleien verwickeln, klingt das offenbar durchaus ähnlich. Zumindest wenn einer der beiden der exzentrische Twitter-Ceo Elon Musk ist, der für seine teils fragwürdigen Online-Provokationen und Scherze bekannt ist. „Ich bin bereit für einen Käfigkampf, wenn er es ist“, schrieb der Milliardär am Mittwoch im Kurznachrichtendienst Twitter – und richtete sich damit an Meta-Chef Mark Zuckerberg.

Zuckerberg antwortete im konkurrierenden sozialen Netzwerk Instagram, das wie Facebook zum Meta-Konzern gehört, mit „Schick mir den Standort“. Der Twitter-Chef schlug als Austragungsort des Käfigkampfes die Arena „Vegas Octagon“ vor. Ob dies denn ernst gemeint sei, wollten US-Medien wissen. Eine Sprecherin von Meta antwortete auf eine Anfrage der New York Times, Zuckerbergs Antwort „spricht für sich selbst“. Die Pressestelle von Twitter reagierte indes standesgemäß mit einem automatisch gesendeten „Kack-Emoji“.

Tech-Giganten Musk und Zuckerberg gerieten bereits in der Vergangenheit aneinander

Vorangegangen war dem verbalen Schlagabtausch auf Twitter ein Bericht darüber, dass Meta ein eigenes Netzwerk plane, das sich als „Antwort auf Twitter“ versteht. Der Top-Manager und Chief Product Officer bei Meta, Chris Cox, teilte dazu mit, Personen des öffentlichen Lebens hätten „Interesse an einer mit Vernunft geführten Plattform“. Dies war als Seitenhieb auf die chaotischen Monate bei Twitter seit der Übernahme durch Musk im Oktober gewertet worden.

Unter einem auf Twitter geteilten Medienbericht darüber hatte Musk ironisch kommentiert: „Ich bin mir sicher, dass die Erde es nicht erwarten kann, ausschließlich unter Zucks Fuchtel zu stehen und keine anderen Optionen zu haben.“ Zuck ist der Spitzname des Meta-Chefs Zuckerberg. Die beiden Tech-Milliardäre vertreten bei zahlreichen politischen Themen – aber auch im Bereich der künstlichen Intelligenz – entgegengesetzte Standpunkte und sticheln schon seit Jahren online gegeneinander.

Wer für einen Moment tatsächlich annimmt, dass die beiden Firmenchefs nichts Besseres zu tun haben, als sich einen Faustkampf wie Jungs auf dem Schulhof zu liefern, würde sein Geld vermutlich auf Mark Zuckerberg setzen. Der Meta-Chef hat Kampfsporterfahrung, wie von ihm geteilte Videos auf Facebook und Instagram zeigen. Außerdem ist Zuckerberg 39 Jahre alt, während Musk bald seinen 52. Geburtstag feiert. Wie es seine Art ist, gab der Twitter-Chef aber nicht klein bei: „Ich habe diesen großartigen Move, den ich ‚das Walross‘ nenne, bei dem ich mich einfach auf meinen Gegner lege und nichts tue“, schrieb Musk auf Twitter und illustrierte seine Ausführungen mit einem kurzen Video eines Walrosses.