Schräges Detail auf diesem U-Bahn-Foto bleibt erst unentdeckt - dann geht vielen ein Licht auf

Sehen Sie es gleich? Dieses U-Bahn-Foto wirkt total normal. Doch es birgt ein schräges Detail, für das es gute Augen braucht.

Ein U-Bahn -Foto lässt Fans von Bildern mit schrägen Details rätseln.

-Foto lässt Fans von Bildern mit schrägen Details rätseln. Besagtes Detail fügt sich ziemlich gut in die Szenerie ein.

Doch dann geht vielen ein Licht auf.

Es sieht aus wie eine total normale U-Bahn-Szenerie. Drei Menschen hocken nebeneinander. Eine junge Frau hat Kopfhörer auf und tippt auf ihrem Handy. Auch der Mann daneben scheint Musik zu lauschen und dazu ein wenig abzuschalten.

Doch es gibt einen Grund, warum das Foto zu den beliebtesten im Reddit-Subforum für „When you see it“-Bildern (also Aufnahmen mit zunächst schwer erkennbaren Details) gehört, seit es dort im Herbst 2019 gepostet wurde.

U-Bahn-Foto enthält ungewöhnliches Detail: Sehen Sie es?

Sehen Sie es das skurrile Detail gleich?

Es ist eigentlich nicht so schwer wie bei ähnlichen Aufgaben. Dieses Foto von einer Parade mit Cheerleadern ist wohl anspruchsvoller. Ebenso strapazieren optische Täuschungen wie das Popcorn-Mädchen und das ominöse Mauer-Foto den Hirnschmalz vieler wohl mehr.

Am U-Bahn-Foto ist die Kniffligkeit anders gelagert. Denn besagtes seltsames Detail fügt sich irgendwie perfekt in die Szenerie ein. Mancher braucht Hilfe. „Warte, ich sehe es nicht, ich bin blöd, Hilfe, bitte.“

Na?

Ist Ihnen schon ein Licht aufgegangen? Genau. Die junge Frau links hat eine Stehlampe dabei. Ihre Füße hat sie auf deren Sockel gestellt. Weiter oben erkennt man den Stromstecker. Dass die Lampe so schwer zu erkennen ist, liegt wohl daran, dass die Stange sich in die Kulisse dahinter mit dem Geländer der U-Bahn der perfekt einfügt.

Kniffliges Detail auf U-Bahn-Foto: „Ich habe das Stromkabel entdeckt, bevor ...“

Das sehen auch Beobachter so. „Oh mein, ich habe das Stromkabel entdeckt, bevor mir die Hauptsache aufgefallen ist. Es mischt sich irgendwie so gut rein.“

Die wahrscheinlichen Hintergründe sind nicht schwer zu erraten. „Wartet, hat sie wahrscheinlich eine Lampe gekauft?“, spekuliert einer. Dass sie das Gerät als Accessoire mit in die U-Bahn nimmt, ist ja nicht gerade zu erwarten.

Peinlich wurde es kürzlich für sechs Brautjungfern, die durch eine Foto-Panne eine Überraschungs-Nachricht an den Bräutigam vermasselt haben.

In München ist kürzlich ein Stepper (!) in der U-Bahn aufgetaucht. Nach einigem Rätselraten klärte sich die Sache dann auf.