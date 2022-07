Wanderer stürzt in Italien in Felsspalte und überlebt sieben Tage ohne Nahrung: „Das ist ein Wunder“

Von: Linus Prien

Der Wanderer wurde in einer Felsspalte am Berg Matajur gefunden. © IMAGO / imagebroker

In Italien wurde ein Mann nach sieben Tagen ohne Lebensmittel in den Julischen Alpen gefunden. Vorher war er verunglückt und verlor sein Telefon. Dem Mann geht es dennoch gut.

Udine - Im Nordosten Italiens, in den Julischen Alpen, wurde einem 31-jährigen Wanderer von der italienischen Feuerwehr das Leben gerettet. Der Mann war im italienisch-slowenischen Grenzgebiet gewandert, als er verunglückte. Er war in eine Spalte gestürzt und hatte beim Unfall seinen Rucksack samt Proviant und Telefon verloren. Im Anschluss musste der Mann sieben Tage auf einem Felsvorsprung überleben - ohne Essen und fast ohne Trinken.

Sensation in Italien: Rettungshubschrauber findet verunglückten Wanderer

Er war zwar nur leicht verletzt, konnte aus der Spalte aber nicht heraus klettern. In der Zeit trank er lediglich Wasser, das nach einem Gewitter durch ein kleines Rinnsal floss. „Mir geht es gut, ich bin nicht verletzt“, sagte er laut Corriere della Sera (Sonntag).

Die zuständige Feuerwehr berichtete via Twitter von der Rettung des Mannes: „Der Wanderer, der sich seit letztem Samstag in einem unzugänglichen Gebiet der Gemeinde Pulfero in Taipana (UD) verirrte, wurde nach 7-tägiger Recherche von #vigilidelfuoco gefunden. Die Bergung heute Morgen durch die Hubschrauberretter der Flugabteilung von Venedig in einer Schlucht des Monte Matajur“.

Wanderer in Italien gerettet: „Das ist ein Wunder“

Laut RTL hatte der Wanderer seiner Route vor der Reise auf seinem Laptop vermerkt, weswegen die Rettungskräfte ungefähr wussten, wo sie nach dem Verschollenen suchen mussten. Trotz allem wurde der Mann vorerst in ein Krankenhaus gebracht, um untersucht zu werden.

„Das ist ein Wunder, wir haben nicht mehr dran geglaubt“, sagte die Mutter des Mannes dem Corriere nach der Rettung. Ihr Sohn sei etwas abgemagert und sehe wegen der Sonneneinstrahlung aus wie eine Languste. (mit dpa)

