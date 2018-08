Über 300 Kilo Gepäck zuviel auf dem Auto - Mann aus Bayern in der Schweiz angehalten 

Mit kurios vielen Sachen war ein Mann aus Bayern in der Schweiz unterwegs. Da sein Gepäck das zugelassene Maximal-Gewicht überschritt, wurde er angehalten.

Luzern - Mit einem Rollstuhl, mehreren Fahrrädern, einem Motorroller, einem Kühlschrank und mehreren Motorradreifen auf dem Minibus-Dach ist ein Autofahrer in der Schweiz unterwegs gewesen. Der Grieche aus Bayern wollte nach Nordafrika, wie Polizeisprecher Urs Wigger in Luzern am Freitag berichtete. Andere Autofahrer hätten die Polizei wegen des beängstigend hochgetürmten Gepäcks alarmiert.

Lesen Sie auch: Großeinsatz am Rhein: Zwei Mädchen vermisst - ein Wasserstrudel zog sie runter

Die Polizei zog den Mann bei Emmen nördlich von Luzern aus dem Verkehr. Sein Auto habe das zulässige Höchstgewicht um 325 Kilogramm überschritten. Der Grieche musste abladen und organisierte nach Angaben Wiggers einen Bekannten, der die Ladung abholte, ehe er selbst weiterfuhr. Er musste zuvor jedoch eine Buße von mehreren hundert Euro bezahlen und erhielt eine Anzeige.

dpa

Rubriklistenbild: © picture alliance / dpa-tmn / Armin Weigel (Symbolbild)