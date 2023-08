27-Jährige klagt über Schmerzen am Fuß – nun lebt sie nach Amputation mit Beinprothese

Von: Stefanie Lipfert

Eine Krebsdiagnose verändert das Leben von Katja P. schlagartig. Nun lebt die 27-Jährige mit einer Beinprothese. (Symbolbild) © Ignacio Ferrandiz Roig via www.imago-images.de

Ein kleiner Unfall verändert das Leben von Katja P. drastisch: Zunächst waren es nur Schmerzen im rechten Fuß, doch dass sie das ihren Unterschenkel kostete, traf sie unerwartet.

München – Mit einem Satz veränderte sich das komplette Leben von Katja P.: „Nächste Woche nehmen wir Ihnen den Fuß ab“. Wie die damals 22-Jährige der österreichischen Tageszeitung Kleine Zeitung berichtete. Die Diagnose Krebs kam für sie aus dem Nichts. Dabei fing alles relativ harmlos an.

Amoutation und Beinprothese: Katja P. unterschätzt Schmerzen am Fuß nach unbedeutendem Unfall

Ein Unfall auf einer Party veränderte das Leben der jungen Frau aus der Steiermark dramatisch: Nach Angaben von heute.at fällt ein Stehtisch um und trifft ihren rechten Fuß. Zunächst habe der Fuß nur leicht geschmerzt, jedoch war es für die junge Frau verschmerzbar. Sorgen machte sie sich keine. Mit der Zeit schwoll der Fuß jedoch an, die Schmerzen wurden stärker.

Nach Angaben der Kleinen Zeitung wird Katja P. mehr als einmal im Krankenhaus vorstellig, da die Schmerzen nicht nachlassen. Zwei Monate muss die junge Frau auf eine MRT-Untersuchung warten, die ihr Gewissheit geben soll. Die Diagnose erleichtert sie im ersten Moment: ein Blutschwamm; ein gutartiger Tumor, der mit einem kleinen operativen Eingriff entfernt werden soll.

Ganz sicher seien sich die Mediziner jedoch nicht gewesen. An dem Tag der Operation nehmen sie noch eine letzte Gewebeprobe, um letzte Zweifel auszuräumen. Die Probe verändert das Leben von Katja P. auf einen Schlag. Der Kleinen Zeitung erzählt die 27-Jährige: „Ich habe das nicht wahrhaben wollen.“ Sie hatte Angst und wollte ihren Fuß nicht aufgeben. Katjas Diagnose: Krebs.

Es gibt unterschiedliche Beinprothesen für Sport, Alltag und zum Autofahren. © Frank Rumpenhorst/dpa

Diagnose Krebs: Katja P. entscheidet sich zunächst gegen Amputation

Die Ärzte konfrontierten Katja P. mit der schockierenden Nachricht: Synovialsarkom – eine aggressive und seltene Tumorart. Die einzige Möglichkeit, den Krebs zu bekämpfen, sei die Amputation. Doch sie entscheidet sich zunächst dagegen. Alle drei Monate gehe sie zur Kontrolle ins Krankenhaus, fast zwei Jahre ging dies auch gut.

In Zukunft kommen Patienten wie Katja P. womöglich um eine Amputation herum. Denn mit einer Pille gegen Krebs namens „AOH1996“ wurde eine neue Behandlungsweise vorgestellt, die als Wunder-Pille gilt. Sie könnte die Krebstherapie revolutionieren.

Doch Ende November 2020 werden die Schmerzen unerträglich und sie geht erneut ins Krankenhaus. Laut heute.at erfolgte die Amputation des rechten Unterschenkels schließlich am 7. Dezember. „Ich hatte so Angst, dass ich aufwache aus der Narkose und komplett am Rad drehe. Aber in dem Moment ist der Arzt vorbeigegangen und hat die Decke weggetan. Mein Bein war dick eingebunden, ich habe heruntergeschaut und nur gedacht: Okay“, berichtet Katja P. der Kleinen Zeitung. Ab da an wusste sie, dass sie die neuen Lebensumstände meistern könne.

Lebensveränderung durch Amputation: Katja P. kämpft sich ins Leben zurück

Mittlerweile habe Kajta P. gelernt, mit der Amputation zu leben. Arbeiten, Autofahren, ja sogar laufen stellten sie zunächst vor einer Hürde. Nach Angaben der Kleinen Zeitung war sie vier Monate aus dem Berufsleben raus. Nun steht sie auch wieder im Arbeitsalltag mitten im Leben. Ihren alten Job in der Gastro konnte sie nicht mehr nachgehen, das beanspruchte die Hüfte zu sehr. Doch im Juli startete sie eine Lehre zur Finanz- und Rechnungswesensassistentin.

Mit ihrem Schicksal wolle sie ein Vorbild für andere sein – Unterstützung bekommt sie von ihrer Familie und ihren Freunden. Sie besitzt drei Prothesen, mit denen sie ihren Alltag meistert. Eine für die Arbeit, eine zum Laufen und eine für den Alltag, mit dieser kann sie sogar High Heels tragen. Mit ihren Prothesen kann die 27-Jährige ein ganz normales Leben führen.

Laut der Krankenkasse Barmer gebe es unterschiedliche Beinprothesen. Denn neben einem sicheren Stand sollen sie auch einen natürlichen Gang ermöglichen und die Mobilität weitestgehend wiederherstellen. Hierbei unterscheide man zwischen Vor- und Mittelfußprothesen, Fußwurzelprothesen, Unterschenkelprothesen, Knieexartikulationsprothesen, Oberschenkelprothesen oder Hüftexartikulationsprothesen.

Nach Amputation Prothese: Umfassende Reha und Prothesengebrauchstraining

Laut Reha-Klinik Mediclin umfasse die Therapie nach der Amputation Wundmanagement und Pflege, Schmerztherapie, Krankengymnastik, Prothesengebrauchstraining sowie die psychosoziale Beratung. In den ersten Wochen sei fast jeder Amputierte auf einen Rollstuhl angewiesen. Einige Patienten benötigen auch zusätzliches Rollstuhltraining. Nach Angaben von Mediclin seien bis zu 80 Prozent der amputierten Patienten älter als 60 Jahre.

„Natürlich habe ich auch heute noch meine Einbrüche. Ich habe Phasen gehabt, da war ich nur in mir selber versunken. Aber es wäre ja auch blöd, wenn ich immer nur daheimsitzen und weinen würde. Dafür bin ich viel zu gern unterwegs“, berichtet sie der Kleinen Zeitung. Katja P. hat sich wieder in ihr Leben zurückgekämpft.

Schicksalsschläge, wie die von Katja P., sind leider keine Einzelfälle. Der russische Eiskunstläufer Roman Kostomarow beispielsweise teilt wenige Monate nach seinen Amputationen Bilder mit seinen Fans, die Hoffnung machen. Ein anderes Schicksal ereignete einen jungen Landwirt. Er steckte in einem Mähdrescher fest. Die Ärzte müssen noch auf dem Feld eine Notoperation durchführen und das unter schwersten Bedingungen. (sli)