Bräutigam beschwert sich über Festessen: Braut bricht kurzerhand Hochzeit ab

Von: Anna-Lena Kiegerl

Eine Hochzeit soll eigentlich der schönste Tag im Leben sein. Doch diese Braut setzte ihrem „Glück“ ein schnelles Ende.

München – Von der eigenen Hochzeit träumen viele ein Leben lang. Denn es soll der schönste Tag im Leben werden. Das Kleid, das Menü, die Deko – vieles stellt man sich schon Jahre vor dem großen Tag vor. Doch manchmal läuft nicht alles wie geplant. Und manchmal erkennt man einen Fehler gerade noch rechtzeitig. So ging es auch einer Frau aus Indien. Sie erkannte am Tag ihrer Hochzeit, dass der Bräutigam nicht der ist, mit dem sie ihr Leben verbringen möchte.

Braut bricht Hochzeit ab – es kam zum Streit mit dem Bräutigam

Timesofindia berichtete über die skurrile Hochzeits-Geschichte. So hatte die 21-jährige Braut aus Gunderpur in Indien sich ihren großen Tag wohl nicht vorgestellt. Denn als sie am 11. Juni heiratete, kam es zum Streit mit dem Bräutigam und seiner Familie.

Indische Hochzeiten: diese Rituale und Bräuche gibt es

Wird vier Tage lang gefeiert

Am dritten Tag findet die Trauung durch den Priester statt

Mehndi: Hände und Füße der Braut werden ein bis zwei Tage vor der Hochzeit mit Henna verziert

Die Braut feiert mit den weiblichen Freunden und Verwandten die bevorstehende Hochzeit

Die Braut trägt einen Lehenga oder einen Sari in Rot, sowie viel goldenen Schmuck

Brautpaar muss zusammen sieben Schritte um ein heiliges Feuer gehen, erst dann ist es verheiratet

Gäste bewerfen Brautpaar mit Blumen und Reis

Eine Braut aus Indien setzte ihrer Vermählung ein schnelles Ende. (Symbolbild) © Imago/Pradeep Gaur

Gegen Mitternacht hätte es an diesem Tag Abendessen gegeben. Doch die Familie des Angetrauten war wohl so gar nicht zufrieden mit dem Fleisch-Angebot auf der Hochzeit. „Von allem war genug da. Doch wegen der Fleisch-Knappheit wurden der Bräutigam, sein Bruder und sein Vater sehr böse. Sie stritten mit meiner Familie und beleidigten sie. Obwohl mein Vater, mein älterer Bruder und meine Onkel sich entschuldigten, schrien sie weiter auf uns ein“, erzählte die enttäuschte Braut timesofindia.

Hochzeit abgebrochen – Braut enttäuscht

Dieser Moment rüttelte die nicht mehr so glückliche Braut wach. Sie war sehr verletzt von der Respektlosigkeit, mit der der Bräutigam und seine Familie ihrer Familie gegenüber traten. „Wenn ein Mann nicht einmal die älteren Mitglieder meiner Familie respektieren kann und sich wegen etwas trivialen wie zu wenig Fleisch auf seiner Hochzeit beschwert, wie könnte ich dann glauben, dass mich so eine Person in der Zukunft respektieren würde“, so die Inderin. Sie wird nun einen ganz anderen Weg einschlagen, denn wie sie der timesofindia erklärt, möchte sie sich nun auf ihr Studium konzentrieren.

Diese Braut entschied sich kurzerhand gegen ihren Bräutigam.