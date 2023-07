Unwetter überrollt Südtirol und Österreich – Video zeigt neues Ausmaß

Von: Bettina Menzel

Teilen

Wolken bei Meran in Südtirol im Juli 2023 (Symbolbild). © IMAGO/Ulrich Wagner

Unwetter sorgten in dieser Woche in Italien und Österreich für Hunderte von Einsätzen der Rettungskräfte. Aufnahmen der Feuerwehr Südtirols zeigen nun die Folgen der starken Regenfälle.

Vahrn – In Italien und Österreich kam es in dieser Woche teils zu schweren Unwettern mit Tennisball-großen Hagelkörnern und Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometern pro Stunde. Mancherorts wurden Dächer abgedeckt, Stromleitungen unterbrochen und Straßen überschwemmt. Die Freiwillige Feuerwehr in der italienischen Region Südtirol kämpft in einem Video mit den Folgen der starken Gewitter.

Unwetter in Italien: Video vom Einsatz in Südtirol zeigt das Ausmaß der Unwetter

Bereits am Dienstag trafen Windgeschwindigkeiten von bis zu 160 Kilometern pro Stunde auf Südtirol, es folgten zahlreiche Einsätze der Rettungskräfte. In der Nacht zum Donnerstag rückte die Feuerwehr erneut aus. Die Einsatzkräfte des Dorfes Vahrn in der autonomen Provinz Bozen kämpften einem vom Landesverband Südtirols auf Twitter geteilten Video zufolge mit Wassermassen, die infolge der starken Regenfälle einen Berg herabströmten. Auch im rund fünf Kilometer entfernten Ort Schabs war es zu Überschwemmungen gekommen.

In Norditalien gab es in der Nacht zum Donnerstag Orkanböen, Hagelschauern und schwere Regenfälle. Die Hagelkörner hatten teilweise die Größe von Tennisbällen, was mitunter zu schweren Schäden an Häusern oder Autos führte. Insbesondere die Provinzen Venedig, Padua, Vicenza und Treviso waren im Norden von den Unwettern betroffen. Behördenangaben zufolge gingen bei Feuerwehr und Zivilschutz 350 Notrufe ein und es kam zu rund 200 Einsätzen.

Vorerst ist die Gefahr von Unwettern in Italien offenbar gebannt: Für Sonntag sagt der lokale Wetterdienst der Region für Bassano del Grappa gutes Wetter und steigende Temperaturen voraus, in der Provinz Bozen in Südtirol ist die Wetterlage laut Landeswetterdienst Südtirol am Sonntag ebenfalls stabiler. Die Wahrscheinlichkeit von Schauern oder Gewittern nimmt allerdings am Nachmittag erneut zu, hieß es.

Unwetter auch in Österreich: Luftmassengrenze weiterhin über Alpenraum

Österreich war seit Beginn dieser Woche ebenfalls von schweren Unwettern betroffen, die am Dienstagnachmittag in manchen Teilen des Landes zu Hagel, Regen, Sturmböen und infolgedessen zu lokalen Stromausfällen führten. Im Süden Österreichs galt noch am Freitag Gewitter-Warnstufe Rot. Angaben der UBIMET-Unwetterzentrale liegt über dem Alpenraum derzeit weiterhin eine Luftmassengrenze, die atlantische Luftmassen im Norden von energiereichen Luftmassen im Mittelmeerraum trennt. Entsprechend sind insbesondere im Süden und Südosten des Landes weiterhin Schauer und Gewitter zu erwarten. Am Sonntag beruhige sich die Lage zunächst, doch die Gewitterneigung steige zu Beginn der neuen Woche wieder an, so die Wetterexperten.