Überschwemmungen in Portugal: Lissabons Bürgermeister spricht von „chaotischen“ Verhältnissen

Von: Mark Stoffers

Teilen

In Lissabon liefen Straßen, Unterführungen und Keller voll bei den erneuten heftigen Regenfällen. In Teilen Portugals kam es zu Überschwemmungen.

Lissabon – Schwere Regenfälle haben in Teilen Portugals zu Überschwemmungen geführt. Besonders betroffen dabei ist die Region um Lissabon und die Hauptstadt selber. Die Bilder aus den Straßen Lissabons machten deutlich, wie prekär die Situation war. Daher rief die Stadtverwaltung Alarmstufe rot aus und hielt Pendler so wie Bewohner dazu an, ihre Häuser nicht zu verlassen.

Das Ausmaß der Überschwemmungen zeigt sich auch darin, dass diverse Wohnungen vollliefen und Straßen in der Hauptstadt gesperrt werden mussten und unzählige Tunnel und Unterführungen vollliefen. In der Region kamen die Insassen eines Fahrzeugs in einen Erdrutsch auf der Autobahn. Nach Angaben des portugiesischen Senders Radiotelevisao Portuguesa (RTP) kamen diese zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Überschwemmungen in Portugal: Bürgermeister von Lissabon spricht von „chaotischen“ Verhältnissen

Viele Straßen und Wohnungen liefen nach heftigen Regenfällen in und um Lissabon voll. Es sind nicht die ersten Überschwemmungen in der Region. © Paulo Mumia / dpa

Die Umstände der Überschwemmungen in Portugal veranlassten Lissabons Bürgermeister Carlos Moedas dazu, von teilweise „chaotischen“ Verhältnissen aufgrund des Hochwassers zu sprechen, wie die Nachrichtenagentur Lusa berichtete. Derweil waren es nicht die ersten schweren Regenfälle in der Region. Bereits in der vergangenen Woche hatte es Überschwemmungen in Portugal und vorwiegend in der Region in und um Lissabon gegeben. „Noch nie haben wir das so schnell aufeinanderfolgend erlebt“, fuhr Lissabons Bürgermeister weiter aus.

Darüber hinaus erklärte Moedas, dass bisher noch keine Opfer zu beklagen seien. Allerdings mussten Rettungskräfte einige Bewohner aus ihren Häusern evakuieren. Moedas betonte, dass bisher keine Opfer zu beklagen seien, jedoch einige Menschen aus ihren Häusern gerettet werden mussten. Nahe des Flusses Tejo wurde ein Supermarkt evakuiert, im Ortsteil Alcantara wurden 16 Personen aus Häusern gerettet, berichtete die Nachrichtenagentur AFP. Zivilschutz-Kommandeur André Fernandes sprach von einer „komplizierten“ Lage.

Überschwemmungen in Portugal: Bereits vergangene Woche heftige Regenfälle – eine Tote

Bereits vergangene Woche hatte es in Portugal schwere Überschwemmungen gegeben, eine 50-jährige Frau kam dabei in einem Keller ums Leben. Auch in der Türkei kam es zu verheerenden Überschwemmungen. Und Entspannung ist bisher nicht in Sicht. Denn auch für den Mittwoch (14. Dezember) haben die Wetterdienste weitere starke Regenfälle angekündigt. Somit kann in der aktuellen Lage von Entspannung noch keine Rede sein. Durch die heftigen Niederschläge bleibt die Gefahr von weiteren Erdrutschen nicht nur bestehen, sondern steigt in der Region um die Hauptstadt weiter.

Keine Entspannung in Sicht: Überschwemmungen in Portugal und auch in Spanien

Neben den Überschwemmungen in Portugal sah die Lage in Teilen Spaniens nicht anders aus. Im Nachbarland Spanien standen insbesondere in der Region Andalusien die Straßen unter Wasser. Abseits der Überschwemmungen in Portugal, Spanien oder der Türkei wurde auch Italien bereits diverse Male von Überschwemmungen in diesem Jahr heimgesucht. Das verheerendste Unglück ereignete sich nach schweren Unwettern in Italien auf der Insel Ischia, während es bei Hochwasser in Wenig zu einem kleinen Wunder kam.

Die heftigen Regenfälle folgen auf Monate der Dürre in Portugal und Spanien, was viele Experten auf den Klimawandel zurückführen und davon ausgehen, dass solche Wetterextreme an Häufigkeit zunehmen könnten.