UFOs über den USA? Erste öffentliche Anhörung zu möglichen Sichtungen seit mehr als 50 Jahren

Von: Marcus Giebel

UFO-Sichtungen? In den USA wird dem Thema eine öffentliche Anhörung gewidmet. (Symbolbild) © IMAGO / Panthermedia

In den USA wird am Dienstag ganz offen über UFO-Sichtungen gesprochen. In einer Anhörung, die jeder verfolgen kann. Es geht um „Wahrheit und Transparenz“.

München - Kommen an diesem Dienstag Antworten auf den Tisch? Antworten, die einen Teil der Weltbevölkerung verunsichern könnten? Immerhin geht es um nicht weniger als die Möglichkeit, dass es in unserem Sonnensystem auch abseits der Erde Leben geben könnte. Und dieses Leben auf Tuchfühlung mit dem Blauen Planeten geht.



Am Dienstag beschäftigt sich der US-Kongress ab 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert öffentlich mit der möglichen Sichtung von UFOs, also unidentifizierbaren Flugobjekten. Laut der New York Times ist der Termin zurückzuführen auf einen Report aus dem vergangenen Sommer über „nicht identifizierbare Luftphänomene“.

UFO-Sichtungen in den USA? Nur einer von 144 Fällen bislang aufzuklären

Die damalige vorläufige Bewertung des Pentagon umfasst 144 Sichtungen von Militärangehörigen seit dem Jahr 2004. Nur eine einzige davon sei bislang aufzuklären gewesen. Viele der Berichte über vermeintliche UFO-Sichtungen wurden darin dagegen als „größtenteils nicht schlüssig“ eingestuft, es handele sich in den meisten Fällen jedoch um physische Objekte.

Was jedoch allerlei Raum für Spekulationen eröffnet: Weder seien diese Objekte mit geheimer US-Technologie zu erklären, noch würden Daten vorliegen, „die darauf hindeuten, dass irgendwelche UAP (nicht identifizierbaren Luftphänomene) Teil eines ausländischen Erfassungsprogramms sind oder auf einen bedeutenden technologischen Fortschritt eines potenziellen Gegners hindeuten“. Formulierungen, die nicht nur Science-Fiction-Fans für große Augen und Ohren gesorgt haben dürften.

Anhörung wegen UFO-Sichtungen in USA: Nationale Sicherheit und Flugsicherheit im Fokus

Auch deshalb darf jeder mithören bei der Befragung im US-Repräsentantenhaus, der sich unter anderem mit Ronald S. Moultrie der Unterstaatssekretär für Verteidigung, Aufklärung und Sicherheit sowie mit Scott W. Bray der stellvertretende Direktor des Geheimdienstes der Navy stellen. Im Fokus stünden die nationale Sicherheit und die Flugsicherheit.

Die Anhörung obliegt dem Unterausschuss für Terrorismusbekämpfung, Spionageabwehr und Verbreitungsbekämpfung des „House of Intelligence“ im Repräsentantenhaus. Dessen Vorsitzender André Carson warnte: „Da das Thema großes öffentliches Interesse hervorruft, kann jede unangemessene Geheimhaltung ein Hindernis auf dem Weg zur Lösung des Rätsels darstellen und uns daran hindern, mögliche Schwachstellen zu finden.“ Es soll also möglichst alles auf den Tisch kommen - auch wenn oder gerade weil jeder dabei sein kann.

Für Adam B. Schiff, Vorsitzender des „House of Intelligence“, geht es darum, „eines der großen Geheimnisse unserer Zeit zu beleuchten und das Zusammenspiel von übermäßiger Geheimhaltung und Spekulation durch Wahrheit und Transparenz zu durchbrechen“.

Video: US-Berichte schildern Hirnschädigungen nach UFO-Sichtungen

Werden UFO-Sichtungen über USA aufgeklärt? In den 1960ern bemühte sich Gerald Ford darum

Zuletzt war in den frühen 1970ern im Kongress in einer öffentlichen Anhörung über mutmaßliche UFO-Sichtungen debattiert worden. 1966 leitete der spätere US-Präsident Gerald Ford als republikanischer Minderheitsführer eine Diskussion, der Zeugenaussagen von mehr als 40 Personen, darunter zwölf Polizisten, zugrunde lagen. Die Air Force sprach lediglich von „Sumpfgas“, doch Ford forderte weitere Untersuchungen.

So kamen zwei Jahre später in den USA auch Wissenschaftler abseits der Air Force zu Wort, die sich für vertiefende Studien einsetzten. Doch 1969 betonten die Luftstreitkräfte, niemals habe ein UFO die nationale Sicherheit gefährdet. Zudem würden die Objekte keine Technologie aufweisen, die über den damaligen Stand der Technik hinausging oder auf außerirdischen Ursprung hindeuten.

UFOs über USA unterwegs? Es geht um Flugobjekte mit extremer Geschwindigkeit ohne sichtbaren Antrieb

Mehr als 50 Jahre später stehen nun also ähnliche Fragen im Raum wie damals. So wird befürchtet, dass Flugobjekte mit extremer Geschwindigkeit ohne sichtbaren Antrieb unterwegs sein könnten, die keinem bekannten Gegner zuzuordnen seien. Und eine solch fortschrittliche Technologie eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA darstellen könnte.

Zumindest seien dies mögliche Schlussfolgerungen von Zeugenaussagen. Entsprechend wird die Anhörung mit viel Spannung erwartet. Ob die Antworten alle Seiten wirklich zufriedenstellen und ruhiger schlafen lassen werden, erscheint aber schon vorher höchst fraglich zu sein. (mg)