UFOs über der Ukraine? Wissenschaftler finden mysteriöse Flugobjekte

Ob seltene Lichter am Himmel oder undefinierbare Flugobjekte – für viele Phänomene gibt es eine einfache Erklärung. Ukrainische Wissenschaftler haben jetzt neue mysteriöse Objekte gefunden.

München – Unbekannte Flugobjekte, besser bekannt als UFOs, faszinieren Menschen immer wieder. Leuchtende Phänomene am Himmel oder dunkle fliegende Objekte werden hin und wieder gesichtet. Meistens handelt es sich um ein Wetterphänomen oder um Drohnen am Himmel. Doch manchmal lassen sich bestimmte Objekte nicht erklären. Drei ukrainische Astronomen beobachteten den Himmel genauer und fanden einige mysteriöse Objekte.

UFOs in der Ukraine: Wissenschaftler finden mysteriöse Flugobjekte

Die Wissenschaftler fanden zwei unterschiedliche Arten von UFOs. Die eine Art beschrieben sie als „Cosmics“, die heller als der Hintergrund des Himmels waren. Kameras konnten ein Objekt in einer Höhe von 1170 km erkennen, das für eine Hundertstelsekunde mit durchschnittlich 20 Hz blinkte.

Ukrainische Forscher fanden unbekannte Flugobjekte am Himmel. © twitter screenshot

Eine andere Art wurde als „Phantoms“ bezeichnet. Diese Objekte waren dunkler und wiesen einen Kontrast von 50 Prozent auf. Sie waren vollkommen schwarz und absorbierten keine Strahlungen. Sie sollen dabei drei bis zwölf Meter groß gewesen sein und eine Geschwindigkeit von bis zu 15 km/s erreicht haben – ganze 54.000 km/h. Es wurden viele Objekte beobachtet, deren Natur unklar ist. Darunter einzelne Flugkörper, aber auch Gruppen- oder Staffelflüge.

UFO Sichtungen in der Ukraine – Wissenschaftler der NAS führen Beobachtungen durch

Das astronomische Hauptobservatorium der Nationalen Akademie der Wissenschaften (NAS) der Ukraine führten laut eigenen Angaben eine unabhängige Untersuchung über UFOs durch. Die Wissenschaftler Boris E. Zhilyeav, Volodymyr Reshetnyk und V. M. Reshetnyk veröffentlichten ihre Beobachtungen in dem Paper „Unidentified aerial phenomena I. Observations of events“.

Für die Beobachtungen wurden zwei Beobachtungsstationen in Kiew und in dem Dorf Vynarivka südlich der ukrainischen Hauptstadt installiert. Die Entfernung zwischen den beiden Orten beträgt 120 Kilometer. Die Beobachtungen wurden mit Farbvideokameras am Tageshimmel durchgeführt. Außerdem entwickelten die Forscher eine spezielle Beobachtungstechnik, die die hohen Geschwindigkeiten der Objekte erfassen konnte. (vk)