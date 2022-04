Video einer Ufo-Sichtung sorgt für Gesprächsstoff - Ex-Pentagon-Mitarbeiter nennt es „sauber“

Teilen

Über ein mehr als zehn Jahre altes Videos einer Ufo-Sichtung wird aktuell wieder diskutiert. Sogar der ehemalige Pentagonmitarbeiter Luis Elizondo spricht darüber (Ausschnitt aus dem Youtube-Video). © Screenshot: YouTube/frossani

Ein über zehn Jahre altes Youtube-Video einer Ufo-Sichtung sorgt für Gesprächsstoff bei Fans und Experten: Ist es eine echte Aufnahme oder könnte es eine gut gemachte Fälschung sein?

Washington - Das über zehn Jahre alte Video zeigt eine fliegende Scheibe, die sich neben einem Passagierflugzeug herbewegt. Unklar ist, ob es sich um eine echte Aufnahme handelt. Sogar der ehemalige Pentagonmitarbeiter Luis Elizondo meldet sich zu Wort und bezeichnet das Video als „sauber“.

Ufo: NASA und Pentagon können „Anwesenheit von Außerirdischen nicht ausschließen“

Es gab eine Zeit, da wurden Gespräche über Ufos schnell als etwas für „Spinner“ und „Nerds“ abgetan. Heutzutage ist das Thema im Mainstream angekommen - und nicht nur das: Im vergangenen Jahr legte das US-Verteidigungsministerium einen - teils geschwärzten - Bericht zu über 140 Ufo-Sichtungen vor. Auch Videos wurden veröffentlicht, in denen unbekannte Flugobjekte schnell die Richtung ändern, weder erkennbare Flügel oder Antriebe haben - teils mit extremen Beschleunigungen.

Erklärungen dafür gäbe es bislang keine, eindeutige Hinweise auf Alien-Flüge allerdings auch nicht, hieß es aus dem Pentagon. Ausschließen könne man die Anwesenheit der Außerirdischen aber nicht. Genauso sieht es auch der Chef der NASA, Bill Nelson. „Wer bin ich zu sagen, dass die Erde der einzige Ort ist, an dem eine zivilisierte Lebensform wie unsere entstehen könnte?“, sagte er bei einem Vortrag vor Studenten der University of Virginia.

Nun sorgt ein über zehn Jahre altes Video für Diskussionen im Netz. Der Youtube-User, der es hochlud, ergänzte im Untertitel die Informationen: „Ufo aufgenommen aus dem Fenster eines Blue-Panorama-Fluges von Rom nach Paris, am 29. April 2006.“ Diese Angaben ließen sich zunächst nicht verifizieren. Doch die meisten Stimmen im Internet gehen davon aus, dass die Aufnahmen tatsächlich in einer Passagiermaschine entstanden sein könnten. Allerdings sind keine Details zu den Hintergründen der entstandenen Aufnahme, der Flugroute oder dem Filmer bekannt - sofern es sich denn wirklich um ein gefilmtes Video handelt.

Ufo-Video aus Sicht des ehemaligen Leiters des Pentagon-Ufo-Programms „sauber“

Niemand geringerer als Luis Elizondo soll sich nun zu dem Video geäußert haben. Laut Informationen der Bild soll er gesagt haben, er halte das Video für „sauber“. Elizondo war lange Mitarbeiter des Pentagon und seit 2010 Leiter des nun nicht mehr bestehenden Ufo-Programms des US-Verteidigungsministeriums. Das sogenannte Advanced Aerospace Threat Identification Program war ein 22-Millionen-Dollar-teures Programm, das lange geheim gehalten wurde. 2017 verließ Elizondo seinen Posten und wurde zum „Ufo-Whistleblower“. Er sprach mit Journalisten und Details des geheimen Ufo-Programms wurden 2017 in einem Artikel in der New York Times veröffentlicht - das Thema Ufos wurde damit „salonfähig“.

Andere wiederum halten die Aufnahmen des viel diskutierten Videos für CGI - also für mittels 3D-Grafiken auf dem Computer erzeugte Spezialeffekte wie man sie aus Kinofilmen kennt. Dem könnte widersprechen, dass derartige Special Effects vor über zehn Jahren noch deutlich teurer und schwieriger umzusetzen waren als heute. Ob das Video echt oder gefälscht ist, weiß derzeit wohl nur der Macher selbst. Wäre es ein Fake, wäre das aber vielleicht nicht das Schlechteste. „Wenn Aliens uns jemals besuchen sollten, denke ich, ist das Ergebnis so wie bei Christopher Columbus und seiner ersten Ankunft in Amerika – was nicht sonderlich gut für die amerikanischen Ureinwohner ausgegangen ist“, sagte einst der berühmte Physiker Stephen Hawking zu dem Thema.