Geheime UFO-Aufnahmen entdeckt: Assistentin von Albert Einstein behauptet - Ein Alien habe mit ihm kommuniziert

Von: Jennifer Lanzinger

Albert Einstein. © picture alliance/AP/dpa

Der Roswell-Zwischenfall von 1947 sorgt noch immer für Spekulationen. Nun wurden geheime Aufnahmen veröffentlicht: hat Albert Einstein etwa tatsächlich mit einem Alien kommuniziert?

Roswell - Seit Jahrzehnten ranken sich Gerüchte und Mutmaßungen um einen angeblichen UFO-Absturz im Jahr 1947, der sogenannte Roswell-Zwischenfall sorgt noch immer für Alien- und UFO-Spekulationen. Genau diese Gerüchte dürften nun noch einmal an Auftrieb gewinnen, denn geheime Dokumente sollen jetzt enthüllen: auch Albert Einstein könnte von der UFO-Sichtung gewusst haben. Seine ehemalige Assistentin soll bereits vor Jahren erklärt haben, dass eines der überlebenden Alien nach dem Zwischenfall in Roswell mit Einstein kommuniziert habe.

Anmerkung der Redaktion Dieser Artikel wurde ursprünglich am 06.10.2021 veröffentlicht. Da er für unsere Leser noch immer Relevanz besitzt, haben wir ihn erneut auf Facebook gepostet.

Es klingt absolut unglaublich, was sich im Juli 1947 abgespielt haben soll. Geht es nach UFO-Forschern wurde damals in der Kleinstadt im US-Bundesstaat New Mexico ein UFO samt Besatzung gesichtet. Geht es nach der US-Army habe es sich bei der Sichtung um einen harmlosen Ballon gehandelt. Wie nun der US-UFO-Forscher Anthony Bragalia laut übereinstimmenden Medienberichten, unter anderem Bild, erklärt, soll auch Albert Einsteins Assistentin an die UFO-Theorie von Roswell geglaubt haben. Sie erklärte demnach bereits vor Jahren, dass auch Einstein zum Ort des Geschehens gerufen worden sein soll.

Wie Anthony Bragalia demnach behauptet, soll die US-Regierung den Physik-Nobelpreisträger Albert Einstein umgehend nach dem Absturz des angeblichen UFOs an den Ort des Geschehens gerufen haben. Zu dem ungewöhnlichen Einsatz sei Einstein demnach von seiner Assistentin Shirley Wright begleitet worden. Und genau diese Assistentin soll Jahrzehnte später über den angeblichen UFO-Einsatz berichtet haben. Wie Bragalia demnach nämlich erklärt, seien nun Dokumente aufgetaucht, nach denen Wright bereits im Jahr 1993 in einem Interview von der mysteriösen Alien-Begegnung berichtet haben soll.

Roswell-Zwischenfall: Hat Albert Einstein tatsächlich mit einem Alien kommuniziert?

In dem Interview habe die Assistentin Einsteins beispielsweise erzählt, dass sie beide an die UFO-Absturz-Stelle geeilt seien. Dabei hätten sich ihnen sowohl das Bild eines UFO-Wracks als auch von einer toten und auch lebendigen Alien-Besatzung geboten. Das Interview mit Wright sei in einem Cafe aufgenommen worden. Wie der UFO-Forscher nun jedoch an die geheimen Dokumente gekommen sein will, bleibt unklar.

Wie die Assistentin Einsteins dabei erklärt haben soll, sei das UFO-Wrack aus einem reflektierenden Material gewesen. Es sei beim Auffinden beschädigt gewesen. Einigen anwesenden Experten soll es möglich gewesen sein, das UFO zu betreten. Wright soll in dem Gespräch unter anderem behauptet haben, dass das UFO die Form einer konkaven Scheibe gehabt habe, die Steuerung habe sich im Boden versenken lassen.

Albert Einstein: Assistentin soll bei Alien-Begegnung vor Ort gewesen sein - Erste Details bekannt

Doch damit nicht genug, behauptet Anthony Bragalia demnach weiter, dass Wright in dem Gespräch auch von Aliens gesprochen haben soll. So sei die Besatzung bis auf ein Alien bei Auffinden des Wracks tot gewesen. Ihre Haut sei grau mit einem leichten Grünstich gewesen. Das überlebende Alien soll jedoch mit den Wissenschaftlern telephatisch kommuniziert haben. Die unbekannten Wesen hätten große ovale, haarlose Köpfe gehabt, sie seien etwa 150 cm groß gewesen und hätten weder Nabel noch Genitalien gehabt. Bei den Aliens habe es sich um Wesen mit friedlichen Absichten gehandelt, soll Wright in dem mysteriösen Gespräch im Cafe weiter erzählt haben. Sie alle hätten identisch ausgesehen, ihr Chef Albert Einstein sei von der Entdeckung nicht überrascht gewesen.

Unklar bleibt ob das Gespräch in dem Cafe tatsächlich stattgefunden hat und ob die Assistentin von Albert Einstein tatsächlich die Wahrheit erzählt haben könnte. Wie Anthony Bragalia weiter berichtet, soll Wright in dem Gespräch auch erklärt haben, dass alle offiziellen Dokumente über den Roswell-Vorfall aus Sicherheitsgründen gelöscht worden sein sollen. Sie sei demnach zur Verschwiegenheit verpflichtet gewesen, wie unter anderem die britische Zeitung dailystar berichtet. Wie das Portal ebenfalls erklärt, soll die Albert-Einstein-Stiftung auf Nachfrage mitgeteilt haben, dass keinerlei Daten über den Aufenthaltsort Einsteins an besagtem Tag vorliegen würden.

Unglaublicher Fund: Verlorene Seite der Einstein-Theorie wieder aufgetaucht

Was sich genau vor Jahrzehnten in der US-Kleinstadt Roswell zugetragen hat, wird vermutlich für immer Raum für Spekulationen bieten. Doch, dass angebliche UFOs bis heute eine faszinierende Wirkung auf Menschen haben, hatte sich erst vor kurzem gezeigt. Zahlreiche Meldungen waren eingegangen, Augenzeugen hatten eine seltsame Beobachtung am Himmel in NRW gemeldet.