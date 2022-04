Fast komplett geschwärzt! Neues UFO-Dokument sorgt für Aufregung in den USA

Von: Tom Offinger

Am Sternenhimmel tauchen immer wieder unbekannte Flugobjekte auf (Symbolbild).

Die Rätsel um fliegende Untertassen und Außerirdische ziehen Menschen immer wieder in ihren Bann. Ein brisantes Dokument sorgt nun für Aufregung.

München - Kaum ein Thema fasziniert die Menschen mehr als die Ungewissheit, ob in den Weiten des Weltalls andere Lebensformen zu finden sind. Unbekannte Flugobjekte am Himmel werden in vielen Fällen als außerirdische Raumschiffe bezeichnet und ziehen uns dann umso mehr in ihren Bann. Weiterhin ist unklar, ob es diese UFOs tatsächlich gibt oder sie nur eine Fiktion sind. Ein veröffentlichtes Dokument der US-Marine sorgt nun für Aufregung unter Insidern.

Geheime Dokumente: Existieren UFOs wirklich?

Vergangene Woche veröffentlichte die Navy ein 16-seitiges Dokument aus dem Juni 2020, das sich mit dem Thema „Unidentified Aerial Phenomena“ (kurz: UAP) - die militärische Bezeichnung für UFOs - beschäftigt. Das Schreiben war ursprünglich für den ehemaligen Marine-Minister vorgesehen und im Rahmen des „Freedom of Information Act“ (US-amerikanisches Gesetz zur Informationsfreiheit) der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt worden. Die ungewöhnliche Veröffentlichung beruht auf der Initiative von Alex Garcia, einem Enthüllungsaktivisten aus Los Angeles.

Lange dürfte die Freude der UFO-Jäger allerdings nicht angehalten haben, denn das Dokument, welches auf der Plattform theblackvault.com eingesehen werden kann, ist zu einem Großteil geschwärzt. Die US-Regierung liefert die Gründe für die geschwärzten Stellen in einem dazugehörigen Schreiben an Garcia: Das brisante Dokument beinhalte „Informationen zur nationalen Sicherheit“ und „privilegiertes Material für den Beratungsprozess“, sodass diese Abschnitte nicht für normale Bürger freigegeben werden konnten.

Pentagon: Veröffentlichte Informationen ziehen Menschen in ihren Bann

Immerhin befeuern die unkenntlich gemachten Stellen die ohnehin schon wilden Spekulationen über die Existenz von außerirdischem Leben und UFOs - warum sollte man sonst einen 16-seitigen Bericht fast komplett schwärzen? „Obwohl dem Dokument selbst nichts über UAPs entnommen werden kann, dient es als ein weiteres Beispiel für die extreme Natur der Geheimhaltung, die das UAP-Problem umgibt“, wird der Enthüllungsjournalist John Greenewald Jr. in der Bild-Zeitung zitiert, der sich gleichzeitig für theblackvault.com verantwortlich zeichnet.

Auch die jüngste Entstehung einer neuen „UFO-Untersuchungsbehörde“ sorgt in Insider-Kreisen für Aufregung. Das US-Verteidigungsministerium Pentagon hatte zudem Videos und vielversprechende Informationen veröffentlicht, die Navy-Piloten von unbekannten Flugobjekten gesammelt haben sollen. „Da fliegen Dinge über unsere Militäranlagen. Wir wissen nicht, was sie sind oder woher sie kommen“, bilanzierte der republikanische Senator Marco Rubio die jüngsten Entwicklungen in den USA. (to)