Tausende fiebern online mit: Mann legt mehr als 1.500 Kilometer zurück - um Frau aus Kiew zu retten

Von: Jennifer Lanzinger

Der junge Mann hält die Jodel-Community über seine Reise auf dem Laufenden. © Jodel

Während in der Ukraine der Krieg tobt, macht sich ein junger Mann auf den Weg von Basel zur Grenze. Um seine Frau zu retten, legt der Mann über 1.000 Kilometer zurück. Ganz Jodel fiebert mit ihm mit.

Freiburg/Kiew - Der Ukraine-Krieg hält seit Tagen die ganze Welt in Atem. Während sich die Ereignisse vor Ort überschlagen, erwärmt eine Liebesgeschichte auf Jodel aktuell die Herzen tausender Leser. Ein Mann fährt von Basel bis an die Grenze zur Ukraine, um seine Frau aus Kiew zu retten. Ein Foto zeigt ihre lang ersehnte Begegnung an der Grenze.

Das Netzwerk Jodel sorgt nicht selten für lustige Geschichten, doch in diesem Fall unterstützten tausende Menschen einen User, der seine Frau aus der Ukraine abholen wollte. Mehr als 35.000 Jodel-User (Stand vom Samstag, 26. Februar) reagierten auf die Bekanntmachung des unbekannten Mannes, der am Donnerstag in Basel startete um seine Frau in Sicherheit zu bringen. „So Leute. Ich fahre grad nach Kiew, meine Frau abholen. Sie kommt da nicht weg. Wünscht mir Glück“, erklärte der unbekannte Mann am Donnerstag in seinem Ausgangs-Jodel. Demnach sei er gegen 11 Uhr am Donnerstagvormittag von seiner Geschäftsreise in Basel mit dem Auto aufgebrochen. Schnell verbreitete sich die Nachricht, noch am gleichen Abend sprangen viele ebenfalls anonyme User dem unbekannten Mann aus Freiburg zur Seite.

Während viele User noch zu Beginn des Jodels an der Echtheit zweifelten, schließlich können alle Nutzer anonym schreiben, was sie wollen, dokumentierte der Jodel-Ersteller (der übrigens auf Jodel OJ genannt wird) durch Live-Fotos seinen Standort. Neben Panzern auf der Autobahn zeigte der anonyme Mann auf seiner Reise auch Fotos von Tankstellen, an denen der Sprit bereits ausverkauft war. Auch ein Live-Foto seines Navis bewies, dass sich der Mann offenbar tatsächlich auf dem Weg in die Ukraine befunden haben muss. Auch ein Selfie veröffentlichte der junge Mann. Zu 100% bestätigt ist alles weiterhin nicht, aber es gibt wenig Anlass, an seiner Geschichte zu zweifeln.

Ukraine-Konflikt: Junger Mann fährt von Basel zur Ukraine - Jodler helfen mit Tipps

Schnell versammelten sich hunderte Jodler, die OJ zur Seite sprangen. Wie OJ im Lauf des Jodels erklärt hatte, habe sich seine Frau, welche nach eigenen Angaben gebürtig aus der Ukraine stammt, mit ihrer jüngeren Schwester in Kiew zunächst in einen U-Bahn-Bunker verschanzt. Noch im Lauf des Donnerstagabends konnten sich die beiden jungen Frauen demnach per Anhalter zumindest auf eine Autobahn Richtung Polen retten.

Mit aktuellen Hinweisen und der Einschätzung der Lage sprangen hunderte Nutzer dem anonymen Mann zur Seite. So wurden unter dem öffentlichen Jodel Hinweise zu noch offenen Grenzgängen ausgetauscht, Hinweise des Auswärtigen Amtes geteilt. Viele Jodler rieten OJ, vor dem Grenzübergang in die Ukraine an Sprit und Bargeld zu denken. Doch so weit kam es schlussendlich dann gar nicht. Denn während sich OJ über Stunden der Grenze zur Ukraine näherte, konnten seine Frau und deren Schwester bei einem Taxifahrer Richtung polnisch-ukrainische Grenze zusteigen. Das Ziel der beiden: sich am Grenzübergang von Polen zur Ukraine treffen.

Ukraine-Krieg: Jodel-Story rührt Tausende - Foto am Grenzübergang sorgt für Erleichterung

In den frühen Morgenstunden am Freitag hatte der anonyme Jodler dann die Grenze erreicht. Und auch seine Frau und ihre kleine Schwester hatten den Grenzübergang auf der Seite der Ukraine erreicht. Und erneut fieberten tausende Jodler mit, mehr als sechs Stunden wartete der anonyme Mann nach eigenen Angaben auf den Grenzübertritt seiner Frau. Fotos von der Grenze dokumentierten teilweise chaotische Szenen vor Ort. Kurz vor 17 Uhr deutscher Zeit dann das erlösende Foto: der anonyme Mann aus Freiburg kann seine Frau endlich wieder in die Arme schließen. Das veröffentlichte Foto sammelte innerhalb kürzester Zeit mehr als 20.000 „Gefällt mir“-Angaben. Darauf zu sehen: der anonyme Jodler, der seine Frau an der Grenze zur Ukraine in die Arme schließt.

Für die Jodel-Community ist der junge Mann ein Held. „Liebe siegt am Ende. Egal was ist. Das ist der Beweis“, kommentiert eine Nutzerin.