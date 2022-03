Ukraine-Krieg macht deutschen Meteorologen zu schaffen: „Wir können schlecht mit blinden Flecken arbeiten“

Von: Julia Volkenand

Meteorologen werden von der Ukraine-Krise vor neue Herausforderungen gestellt. © Boris Roessler/dpa

Für Meteorologen stellt der Ukraine-Konflikt ein neues Problem dar. Denn die Datenlage wird zunehmend schwieriger.

Leipzig - Die humanitäre Lage in der Ukraine ist aktuell ein großer Schmerzpunkt in der Welt. Die Auswirkungen des Ukraine-Konflikts bekommen zunehmend auch Menschen außerhalb der Ukraine und Russlands zu spüren. In Deutschland werden in den Supermärkten Speiseöl und Weizenmehl knapp, die Spritpreise klettern in bisher unbekannte Höhen.

Ukraine-Konflikt macht Meteorologen sorgen: „Wir können schlecht mit blinden Flecken arbeiten“

Auch auf den heimischen Wetterbericht könnte sich die Krise auswirken. Meteorologen befürchten etwa Probleme bei der Gewinnung ihrer Daten, die durch den Angriffskrieg entstehen können. „Wir brauchen für verlässliche Vorhersagen flächendeckende Daten. Wir können schlecht mit blinden Flecken arbeiten“, sagte der Vorsitzende der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft, Clemens Simmer, der Deutschen Presse-Agentur. Die Zusammenarbeit mit Russland sei jedoch im Moment schwierig. Schuld seien eingeschränkte Kommunikationskanäle.

Ukraine-Konflikt könnte Wettervorhersagen erschweren

Noch kommen die Daten aus Russland und den Gebieten der Ukraine ohne Kampfhandlungen über die von den UN vereinbarten Kanäle. „Fehlen Daten aus diesem riesigen Gebiet, würde sich das deutlich auf die Qualität der Vorhersage auswirken“, betonte Simmer. Zurzeit sei der Kontakt zu den Kollegen in Russland schwierig. Dabei habe die Meteorologie in der Vergangenheit auch zu Zeiten des Kalten Krieges stets funktioniert. Hier finden Sie die Hintergründe zum Ukraine-Konflikt. dpa