Ukraine-Krieg: „Frozen“-Mädchen aus dem Bunker singt Hymne vor Tausenden Zuschauern im Stadion

Von: Marcus Giebel

Die kleine Amelia berührt mit ihrer Stimme Millionen. Berühmt wurde die Siebenjährige als das ukrainische Mädchen aus dem Bunker. Nun sang sie auch vor Tausenden auf einem Konzert.

Kiew - Ihre Stimme ist beinahe genau so bekannt wie ihr Gesicht. Weil sie ihre Mitmenschen mit ihren Gesangskünsten berührt. Und ihnen damit in der wahrscheinlich schwierigsten Zeit ihres Lebens Halt gibt. Dabei ist Amelia erst sieben Jahre alt.

Der Ukraine-Krieg war gerade erst entbrannt, das mittlerweile erreichte Ausmaß an Leid und Zerstörung noch nicht annähernd absehbar. Die Welt stand unter Schock und starrte auf die Krisenregion, als das Video aus einem dortigen Schutzbunker viral ging. Darin zu sehen: Ein kleines Mädchen, das den Oscar-prämierten Song „Let it go“ aus dem beliebten Disney-Film „Die Eisprinzessin“ - oder im Original „Frozen“ - sang.

Es war quasi Amelias erster großer Auftritt vor einem Millionenpublikum. Auch wenn sie das natürlich noch nicht ahnen konnte in dem Moment, als sie einfach drauflos sang. Weil sie das Lied liebt. Auf andere Gedanken kommen wollte, bei all dem Horror, der über die Ukraine und damit auch Amelia hereinbrach.

Ukraine-Krieg: „Frozen“-Mädchen Amelia mittlerweile nach Polen geflohen

Der Lohn ihrer kleinen Gesangsdarbietung ist in dem Clip ebenfalls zu hören: Beifall von den Menschen, die mit ihr in den kahlen Wänden ausharren, um vor den Raketen der russischen Truppen in Sicherheit zu sein. Viele weitere werden zumindest gedanklich vor ihren Laptops, Tablets oder Handys applaudiert haben.

Mittlerweile befindet sich Amelia in Polen, sie ist eine von Millionen Flüchtlingen des Kriegs, der in älteren Generationen schlimmste Erinnerungen wach werden lässt. Gemeinsam mit ihrer Oma und ihrem Bruder Misha hat sie ihre Heimat, die Ukraine, verlassen. Um nicht Tag für Tag um ihr Leben bangen, immer wieder die Bunker aufsuchen zu müssen.

Der erste große Auftritt: In einem Kiewer Bunker sang Amelia „Let it go“ aus dem Disney-Film „Die Eisprinzessin“. © Marta Smekhova/Twitter

„Frozen“-Mädchen singt im Ukraine-Krieg: Siebenjährige ist getrennt von ihren Eltern

Ihre Eltern blieben zurück, ihr Vater muss im Land bleiben - er ist im wehrfähigen Alter. Für beide ist es aber offenbar eine Selbstverständlichkeit, die Ukraine zu verteidigen. „Das ist unser Job“, betonte Mutter Lilia Anisowitsch im Gespräch mit der Agentur PA. Aber natürlich sind sie mit ihren Herzen bei ihren Kindern.

Wie Präsident Wolodymyr Selenskyj weltweit das Symbol für den Stolz und die Unbeugsamkeit der Ukrainer darstellt, kann Amelia längst als Symbol für die Zukunft der Ukraine gelten. Eine große Nummer ist die Kleine spätestens seit Sonntag.

„Frozen“-Mädchen singt Ukraine-Hymne im Krieg: Auftritt bei Benefiz-Konzert in Polen

Da fand im Stadion von Lodz ein Charity-Konzert unter dem Motto „Together with Ukraine“ statt. 345.000 Euro sollen dabei für humanitäre Zwecke gesammelt worden sein. Die Veranstaltung wurde in 50 Ländern ausgestrahlt, Stars aus Polen und der Ukraine traten auf.

Darunter auch Amelia. In ukrainischer Tracht betrat sie die Bühne und intonierte mit einer durchaus kräftigen, aber auch gefühlvollen Stimme die Hymne ihres Heimatlandes. Vor Tausenden Zuschauern, die mit Feuerzeugen eine ganz besondere Atmosphäre kreierten.

Amelia schien regelrecht in ihrem Element zu sein. In einem BBC-Interview verriet sie, dass sie jeden Morgen, Nachmittag und Abend üben würde. Singen ihr Traum sei. Nur ein Wunsch überstrahlt aktuell alles andere: „Ich wäre sehr glücklich, wenn ich wieder mit meiner Mama und meinem Papa zusammen sein könnte. Natürlich in Kiew.“ (mg)