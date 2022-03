Ukraine-Krieg: Wetter-Experte warnt vor Wintereinbruch und eisiger Kälte – „Wird besonders brutal“

Von: Jennifer Lanzinger

Teilen

Ein Mann trägt eine Frau, als sie auf der Flucht aus der Stadt Irpin einen improvisierten Weg zwischen Trümmern überqueren. © Oleksandr Ratushniak/dpa

Als hätte der Krieg nicht bereits genug Leid und Angst über die Ukraine gebracht, wird ein Tief das Land schon bald mit eisigen Temperaturen überziehen. Ein Experte warnt vor lebensgefährlichen Temperaturen.

Kiew/Wiesbaden - Der Ukraine-Krieg hält die Welt weiter in Atem, auch in der Nacht zum Montag, 7. März 2022, befanden sich tausende Menschen auf der Flucht. Während russische Truppen der Hauptstadt Kiew immer näher rücken, warnt ein deutscher Wetter-Experte vor einem extremen Wintereinbruch. Besonders für Menschen ohne Heizung und Strom und für Flüchtende könnte sich die Situation dadurch noch weiter zuspitzen.

Eisige Kälte überzieht Ukraine-Krieg: Wetter-Experte warnt vor extremem Winter-Einbruch - und vor Lebensgefahr

Während die Temperaturen in Deutschland langsam steigen und gegen Ende der Woche Höchstwerte Richtung 16 und 17 Grad erreicht werden, wird ein Tief ausgerechnet in der Ukraine erwartet. Wie der Wetter-Experte Dominik Jung berichtet, muss in der Ukraine ab Donnerstag auch am Tag mit leichtem Frost gerechnet werden. Temperaturen von null bis minus 5 Grad seien tagsüber zu erwarten, nachts sollen die Temperaturen auf minus zehn bis minus 15 Grad sinken. Besonders dramatisch: in vielen Orten ist zwischenzeitlich die Heizung ausgefallen, auch der Strom ist im Ukraine-Krieg vielerorts ausgefallen.

Und auch für Soldaten und Flüchtende könnte die Kälte zu einem großen Problem werden. Wie Dominik Jung nämlich weiter erklärt, wird die Wetterlage durch „strammen Ostwind“ besonders brisant. Dabei sollen die Werte am Tag als gefühlte Temperaturen von bis zu minus zehn Grad wahrgenommen werden, nachts könne es sich leicht wie minus 20 Grad anfühlen.

Wetter in der Ukraine: Experte aus Deutschland warnt vor extremen Temperaturen

„Während es bei uns nun zur Sonne und Trockenheit endlich auch noch Wärme gibt, wird es in der Ukraine besonders brutal“, so der Experte weiter. Für viele Zivilisten auf der Flucht oder in unbeheizten Bunkern und Wohnungen könnte die Situation bei diesen Temperaturen laut Jung lebensgefährlich werden. Der extreme Winter-Einbruch über der Ukraine soll bis Montag oder Dienstag anhalten. „Da muss man Schlimmes befürchten“, so der Wetter-Experte aus Wiesbaden weiter.