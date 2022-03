Eiseskälte und Schlammschlacht: Wie das Wetter Putins Invasion verlangsamt – und die Bevölkerung gefährdet

Von: Max Darga

Menschen warten bei Schneefall am Bahnhof in Kramatorsk auf einen Zug, der in die Westukraine fährt. In den nächsten Tagen soll es in der Ukraine extrem kalt werden. © dpa/Andriy Andriyenko

Für Putins Krieg in der Ukraine werden die Umstände schwieriger. Das Wetter spielt auch nicht mehr mit, wird aber auch für die Ukrainer zum Problem.

Kiew - Seit 24. Februar wütet der Krieg des russischen Präsidenten, Wladimir Putin, in der Ukraine. Es steht außer Frage, dass der Ukraine-Konflikt eskaliert ist. Bomben fallen auf ukrainische Städte und russische Soldaten rücken auf die Hauptstadt Kiew vor. Bislang scheint Putins Plan aber nicht aufzugehen, die Regierung um Wolodimir Selenskyj zu stürzen.

Die Ukrainer wehren sich und halten den ständigen Angriffen überraschend gut stand. Nun könnte die Situation aber noch desolater werden - und beide Seiten hart treffen, denn: Das Wetter spielt mittelfristig keiner der beiden Seiten wirklich in die Karten.

Ukraine-Krieg bald im eisigsten Winter: Meteorologen warnen vor extremer Kälte

Polarluft soll schon bald die Temperaturen in der vom Krieg zerrütteten Ukraine weit in den Minusbereich treiben. Die Rede ist von -10 Grad Celsius am Tag und bis zu gefühlten -20 Grad in der Nacht. Über mehrere Tage hinweg drohen diese Temperaturen, die bereits ohne Krieg alles andere als angenehm sind, in Osteuropa - so die Wetterprognose.

Für beide Seiten der Auseinandersetzung - sowohl für die Angreifer als auch für die Verteidiger - stellt dies eine Bedrohung dar. Vor allem aber für die zivile Bevölkerung in der Ukraine ist dieser Ausblick eine zusätzliche Belastung. Die Infrastruktur ist schwer beschädigt und die Menschen leiden ohnehin schon Not. Wer sein Zuhause verloren hat oder keine Heizung hat, ist gefährdet.

Wie der Wetter-Experte Dominik Jung berichtet, muss in der Ukraine schon bald mit einem Wintereinbruch und eisiger Kälte gerechnet werden. „Während es bei uns nun zur Sonne und Trockenheit endlich auch noch Wärme gibt, wird es in der Ukraine besonders brutal.“ Zu den extrem eisigen Temperaturen soll sich zu allem Überfluss auch noch ein kalter Wind gesellen, der die Kälte nochmals verschlimmert.

Ukraine-Krieg: Wetter spielt auch Putin nicht in die Karten

Dass Putins Truppen nicht den kurzen Prozess machen, den sich der russische Präsident wohl gewünscht hätte, ist mittlerweile bekannt. Immer wieder finden sich Bilder im Internet, denen zufolge russische Panzer im Schlamm stecken bleiben. Die sogenannte „Rasputiza“ - von dem russischen Begriff „Zeit der Wegelosigkeit“ - hat dabei noch nicht einmal begonnen. Gemeint ist die Zeit im Herbst und Frühjahr, in der tiefer Matsch das Vorankommen erschwert, wenn nicht sogar unmöglich macht.

Die „Rasputiza“ könnte somit im weiteren Verlauf für Putin noch zu einem echten Problem werden. „Es gab bereits viele Situationen, in denen russische Panzer und andere Fahrzeuge über die Felder fuhren und stecken blieben. Die Soldaten waren gezwungen, sie zurückzulassen und zu Fuß weiterzugehen“, sagt der ukrainische Militäranalyst Mykola Beleskow. „Dieses Problem wird sich noch verschärfen.“ In diesem Jahr soll die problematische Zeit etwa Mitte März beginnen, also nachdem die Polarluft und die mit ihr anstehende Extremkälte vorübergezogen sind.

Die steigenden Temperaturen samt Regen können den Boden schlammig werden lassen. Dann müssen „die Operationen auf den Asphalt der Straßen und Wege verlagert werden“, schreibt der Militärhistoriker Michel Goya in der französischen Zeitschrift Le Grand Continent. Dann müssten sich die russischen Truppen in Kolonnen auf leicht angreifbaren Routen fortbewegen.

Schon bevor der Ukraine-Konflikt in einen Angriffskrieg Russlands eskalierte, schrieb der Politikwissenschaftler Spencer Meredith in einem Artikel für das Modern War Institute der US-Militärakademie West Point: „Der Frühlingsanfang ist ein schlechter Zeitpunkt, um in die Ukraine einzumarschieren.“ Der Militärhistoriker Cédric Mas schrieb auf Twitter: „Das Wetter spielt nicht für Putin“. Und der Ukrainer Beleskow prophezeit: Die russischen Truppen „werden am Boden festkleben“.

Ukraine-Krieg: Wetter entschied schon früher über Sieg oder Niederlage

In der Geschichte kam es bereits mehrfach zu Entscheidungen in Kriegen, die auf die Wetterlage zurückzuführen waren. So war auch der Matsch im Herbst 1812 dafür verantwortlich, dass Napoleons Truppen bei ihrem Rückzug aus Russland so langsam vorankamen, dass sie vom strengen Winter eingeholt wurden.

Als die deutsche Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg Richtung Osten marschierte, wurde sie ebenfalls von der „Rasputiza“ ausgebremst. 1943 erging es der sowjetischen Gegenoffensive nicht anders. Auch sie wurde Opfer der Schlammperiode. (mda)