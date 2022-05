Ja-Wort und Tanz ohne Beine: Ukrainische Krankenschwester heiratet im Krankenhaus

Von: Laura May

Victor und Oksana heiraten in einem Lemberger Krankenhaus. © Screenshot/Twitter

Der Bräutigam muss seine Geliebte beim Tanz tragen – die ukrainische Krankenschwester hat bei einer Explosion beide Beine und vier Finger verloren.

Lemberg – Dieses Video erobert das Netz. Gegen alle Widerstände des Ukraine-Konflikts heiraten Oksana und Victor in einem Lemberger Krankenhaus. Für den Hochzeitstanz muss er sie tragen – bei einer Minenexplosion in ihrer Heimatstadt Lyssytschansk im russisch besetzten Gebiet Luhansk verlor sie beide Beine und vier Finger.

Ukraine: 23-jährige Krankenschwester aus Luhansk bei ihrer Hochzeit

Das junge Paar war gemeinsam auf einem ihnen bekannten Weg unterwegs, als Oksana den einen verhängnisvollen Schritt auf die Mine machte. Die Explosion riss ihr beide Beine und vier Finger an der linken Hand weg. Wie durch ein Wunder überlebte die 23-jährige Krankenschwester. Ihr Freund Victor blieb unverletzt.

Ukraine: Erst auf den zweiten Blick fällt auf, dass die Braut keine Beine hat

Nach vier Operationen in ihrer Heimatstadt wurde die junge Frau in ein Krankenhaus nach Lemberg verlegt. Dort heiratete sie nun Victor. Das emotionale Video vom Hochzeitstanz sahen international bereits tausende Menschen, die sich teils in überschwänglichen Kommentaren mit dem Paar solidarisieren.

Eng umschlungen tanzend schwingt Victor Oksana durch die Räumlichkeiten des Krankenhauses. Andere Patienten schauen gerührt zu. Erst auf den zweiten Blick fällt dem Betrachter auf, dass die junge Frau im Hochzeitskleid und mit Blumenkranz auf dem Kopf keine Beine hat.