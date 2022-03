Live-Konzert im Kriegsgebiet sorgt für Gänsehaut: Sirenen fügen sich in „Inception“-Track ein

Von: Franziska Schwarz

Teilen

Aufnahme vom 22. März: Flüchtende am Bahnhof von Lwiw (Lemberg). © Ty ONeil/Imago

Wenn Frieden wäre, wäre es eine unterhaltsame Darbietung am belebten Hauptbahnhof von Lwiw gewesen. Aber da Putin in der Ukraine aktuell Krieg führt, kam noch eine Ebene hinzu.

Lwiw (Lemberg) - Mehr als 3,5 Millionen Menschen haben im Ukraine-Krieg* bereits das umkämpfte Gebiet* verlassen, so das UN-Flüchtlingswerk. Viele sind geblieben. So wie der Klavierlehrer „Alex“ in Lwiw (früher: Lemberg). Die westukrainische Stadt ist seit gut einem Monat ein Zufluchtsort, der letzte Vorposten vor Polen* und Gastgeber für Hunderttausende von Ukrainern, die auf der Durchreise sind oder hier bleiben.

Die Weltkulturerbe-Stadt Lwiw liegt rund 80 Kilometer von der Grenze zum polnischen Nato-Mitglied entfernt. Dennoch heulen auch hier die Sirenen. Der folgende, aktuelle Instagram*-Post des Pianisten beweist es. Aber nicht dafür erhält der Künstler in dem sozialen Netzwerk Applaus. Sondern, weil er trotz des Alarms unbeirrt weiter auf seinem Klavier spielt - obwohl er es vor den Lwiwer Hauptbahnhof verfrachtet hat, um für die Flüchtenden zu musizieren. Dort entstand auch die Aufnahme:

Ukraine-Krieg: „Mein Protest gegen Sirenen, Bomben und Mord!“

„Das ist mein innerlicher Protest gegen Sirenen, Bomben und Mord!“ schrieb er dazu. „Alex“ heißt mit bürgerlichem Namen Oleksii Karpenko, berichtet RP Online. Die Redaktion hat ihn angeschrieben. „Es ist alles ganz plötzlich und per Zufall passiert. Ich habe noch nicht einmal gemerkt, dass ich gefilmt werde“, antwortete Karpenko auf die Nachfrage.

Und seine Motivation?„Ich spiele, weil es das Beste ist, was ich tun kann.“ Es habe sich wie ein Akt des Protests angefühlt. Nach der Aufnahme habe er noch einige weitere Stücke gespielt. Bei dem Song in dem Video handelt es sich um das Stück „Time“ des Komponisten Hans Zimmer aus dem Science-Fiction-Film „Inception“ (2010).

Er sei selber überrascht gewesen, dass der Klang der Luftschutzsirene so genau dazu passte, sagte Karpenko zu RP Online. Hier eine Fotoaufnahme des Vorfalls:

Kriegsprotest in Lwiw (Lemberg): Bürgermeister bittet wegen Flüchtlingen um Hilfe

In Lwiw gibt es aktuell weniger Kriegsgeschehen als etwa in Kiew, Charkiw oder Odessa. Der Lwiwer Bürgermeister Andrij Sadowij hatte am 18. März aber um internationale Hilfe gebeten - angesichts von Hunderttausenden Kriegsflüchtenden, die in seiner Stadt ankamen.

Am dringendsten werde Geld für die Versorgung der Menschen mit Nahrungsmitteln und Medikamenten sowie für den Bau von Containerhäusern, mobilen Duschen und Toiletten benötigt, sagte Sadowij der Süddeutschen Zeitung. „Wir können die Menschen ja nicht ewig in einem Turnsaal oder auf einer Theaterbühne unterbringen.“

Die Stadt Lwiw und die gleichnamige Region haben Sadowij zufolge jeweils rund 200.000 geflüchtete Menschen aufgenommen. Die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland sah der Bürgermeister zu der Zeit skeptisch. „Ein Vertrag mit Russland ist allenfalls das Papier wert, auf dem er geschrieben steht“, sagte er. „Russland war, ist und wird immer unser Nachbar sein. Und Russland war, ist und wird immer eine Bedrohung für uns sein.“ (frs) *Merkur.de und tz.de sind Angebote von IPPEN.MEDIA.