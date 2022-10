Ukraine-Krieg: Mutter entführt eigene Tochter – Vater verliert trotzdem vor Gericht

Von: Anna Lorenz

Teilen

Das Oberlandesgericht Stuttgart wartete am Dienstag mit einer eigentümlich anmutenden Entscheidung auf, die aber zeigt: Das Kindeswohl steht stets an erster Stelle.

Stuttgart – Man stelle sich vor: Eines Tages nimmt ein Elternteil das gemeinsame Kind und geht mit ihm fort. Einverstanden ist man nicht und ersucht vor Gericht um die Rückführung des Sprösslings. Dieses stellt fest, dass eine Entführung vorliegt – zurück soll das Kind aber nicht gebracht werden. Reichlich kontraintuitiv mutet die Entscheidung an, solange man ein Detail nicht kennt. Doch ist es ausschlaggebend, wie das Urteil des Oberlandesgerichts Stuttgart nun bestätigte.

Stuttgart: Mutter entführt Tochter aus Ukraine nach Deutschland – Vater stellt Rückführunggesuch

Bei dem zu entscheidenden Fall handelte es sich bei dem Heimatort des Kindes nämlich um die Stadt Odessa. Allerdings geht es nicht um einen Fall der zahlreichen Entführungen von Kindern durch russisches Militär. Vielmehr war die Mutter des damals einjährigen Mädchens im März 2022 angesichts des Ukraine-Kriegs mit ihrer Tochter aus der Hafenstadt geflohen. „Nach mehreren Fliegeralarmen, die die Eltern teilweise mit dem Kind im Auto in einer Tiefgarage verbracht hatten“, so teilt das Gericht mit, „begab sich die Mutter mit der Tochter [...] nach Deutschland“. Diese Reise trat die Frau allerdings an, ohne, dass der Vater des Kindes dem zugestimmt hätte. Das Paar teilt sich jedoch das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter.

Gemäß des entsprechenden Haager Übereinkommens HKÜ, so argumentierte der Vater daraufhin gegenüber dem Gericht, sei der Sachverhalt als eine Kindesentführung einzustufen. Er beantragte daher die Rückführung seiner Tochter in die Ukraine. Das Amtsgericht Stuttgart, das in erster Instanz mit dem Fall betraut war, lehnte dies allerdings ab.

Wegen Ukraine-Krieg: OLG Stuttgart verweigert Rückführung trotz Einstufung als „Kindesentführung“

Im Prozess vor dem Oberlandesgericht, das für die, daraufhin eingelegte Beschwerde des Vaters zuständig war, teilte allerdings die Einschätzung des Amtsgerichts. Im vorliegenden Fall verböte Art.13 I b HKÜ nämlich die Kindesrückführung. Die Vorschrift bietet eine Härtefallklausel für Fälle, in denen eine Rückführung des Kindes mit der schwerwiegenden Gefahr eines körperlichen oder seelischen Schadens desselben verbunden ist.

Dem Senat zufolge sei „bei dem gesamten Staatsgebiet der Ukraine seit dem 24.02.2022, wie sowohl die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes als auch die aktuelle Medienberichterstattung zeige“ von einem Kriegsgebiet zu sprechen. In einem solchen bestehe die „konkrete Gefahr für das Leben des noch nicht zwei Jahre alten Kindes“, sodass die Härtefallklausel greife. Seit 24. Februar bombardiert Russland die Ukraine.

Eine, vom Vater ersatzweise beantragte Verbringung des Mädchens nach Moldawien komme ebenfalls nicht in Betracht, da nach dem Grundgedanken des HKÜ und der Rechtsprechung grundsätzlich nur eine Rückführung in das Land des bisherigen Aufenthalts eines Kindes möglich sei. (askl)