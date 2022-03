Zahlreiche Waldbrände in der Sperrzone Tschernobyl sorgen IAEA - Erste Details bekannt

Von: Martina Lippl

Waldbrände in Tschernobyl: Durch Waldbrände kann Radioaktivität in die Atmosphäre gelangen. © Bundesamt für Strahlenschutz.

Waldbrände auf dem ehemaligen Gelände des Atomkraftwerks Tschernobyl können radioaktives Material freisetzen. Vier Brände sind bereits gelöscht. Die Internationale Atombehörde IAEA ist dennoch besorgt.

Tschernobyl – Einsatzkräfte der Feuerwehr versuchen die Waldbrände in der Sperrzone von Tschernobyl zu löschen. Die Feuerwehr der Stadt Tschernobyl hat nach eigenen Angaben bereits vier Brände gelöscht. Es gebe aber weitere Brände, teilt die Internationale Atombehörde IAEA mit und beruft sich dabei auf Angaben der ukrainischen Atomaufsicht.

Tschernobyl – Waldbrände in der radioaktiven Sperrzone

Die örtliche Feuerwache in Tschernobyl habe derzeit keinen Zugang zu einem Stromnetz und sei auf Dieselgeneratoren angewiesen. Es würde Kraftstoff benötigt, heißt es weiter. Der Standort des Atomkraftwerks Tschernobyl, an dem sich Einrichtungen zur Entsorgung radioaktiver Abfälle befinden, verfüge aber weiterhin über externe Stromversorgung. Nach dem eine Hochspannungsleitung zu dem seit 22 Jahren stillgelegten Atomkraftwerk durch Kriegshandlungen unterbrochen war, wurde diese vor mehr als zwei Wochen wieder hergestellt. Russische Truppen hatten das Gelände um das ehemalige Kraftwerk von Tschernobyl vor rund einem Monat (24. Februar) unter ihre Kontrolle gebracht.

In der Sperrzone würden nach Angaben der Aufsichtsbehörde momentan keine Strahlenmessungen durchgeführt. In Kiew und an zwei Standorten westlich von Tschernobyl sei ein leichter Anstieg von der Cäsiumkonzentration in der Luft festgestellt worden. Der sei aber radiologisch unbedenklich. Zu den Messstationen vor Ort habe die IAEA immer noch keine Datenverbindung.

Acht Reaktoren in der Ukraine am Netz

Von den 15 Atomreaktoren der Ukraine, die sich an vier Standorten befinden, seien nach Angaben der Regulierungsbehörde acht in Betrieb. Zwei im von Russland kontrollierten Kernkraftwerk Saporischschja, drei in Riwne, einer in Chmelnyzkyj und zwei in der Südukraine. An allen vier Standorten wechselt das Personal in acht-Stunden-Schichten.

IAEA-Generaldirektor Rafael Mariano Grossi ist besorgt über die Situation und betonte erneut die „dringende Notwendigkeit“ einen vereinbarten Rahmen zu schließen, um technische Hilfe für den sicheren Betrieb der ukrainischen Atomanlagen zu leisten – auch im Standort Tschernobyl. Die Notwendigkeit, einen nuklearen Unfall zu verhindern, werde mit jedem Tag dringlicher, betont Grossi laut einer IAEA-Pressemitteilung.

„Feuersaison“ in der Sperrzone des Kernkraftwerks Tschernobyl

In den vergangenen Jahren wüteten Waldbrände in der radioaktiv belasteten Sperrzone um das Kernkraftwerk Tschernobyl. Im Jahr 2020 loderten die Flammen über zwei Wochen. Die internationale Ärzteorganisation zur Verhinderung eines Atomkriegs (IPPNW) warnt damals zumindest vor einer Verharmlosung der Lage. Es gebe bereits radioaktive Wolken über der Ukraine.

Das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) beobachtet die Lage in Tschernobyl genau. „In der Sperrzone um Tschernobyl sind (wie schon oft in den letzten Jahren) Waldbrände ausgebrochen. Dadurch werden die radioaktiven Stoffe in der Sperrzone aufgewirbelt, die Auswirkungen sind vorrangig lokal“, twittert das BfS. Die Sorge vor radioaktiver Strahlung ist in Deutschland seit dem Ukraine-Krieg gestiegen. Eine Karte gibt nun Auskunft über die Belastung in den verschiedenen Regionen.

„Die Menge und Aktivität der radioaktiven Stoffe, die bei einem Waldbrand freigesetzt werden können, sind deutlich geringer als bei dem Reaktorunfall 1986“, erläutert das deutsche Bundesamt für Strahlenschutz.

Das Bundesamt informiert zudem auf seiner Webseite „Waldbränden in der Umgebung von Tschernobyl“: „Die Sperrzone um das Kernkraftwerk Tschernobyl wurde durch den Reaktorunfall 1986 schwerwiegend und langanhaltend radioaktiv kontaminiert. Wenn radioaktiv kontaminierte Wälder in der Sperrzone brennen, können die in der Biomasse und in den obersten organischen Bodenschichten enthaltenen Radionuklide in die Atmosphäre freigesetzt werden. Kleinere radioaktive Partikel können über weite Strecken transportiert werden und bei ungünstigen Luftströmungen auch Deutschland erreichen.“ Wie viel Radioaktivität bei einem Waldbrand in die Atmosphäre freigesetzt wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab, betont das Bundesamt für Strahlenschutz.

Eine Satellitenaufnahme des stillgelegten Atomkraftwerks Tschernobyl. Die Aufnahme stammt vom 10. März. (Archivfoto) © Maxar Technologies/AFP

Nach der Reaktorkatastrophe 1986 in Tschernobyl verseuchte eine radioaktive Wolke Regionen in Europa und auch in Deutschland. Die radioaktiven Stoffe lagerten sich unter anderem in Wäldern, auf Feldern und Wiesen ab – auch auf erntereifem Gemüse und Weideflächen. Pilze und Wildschweine sind in Süddeutschland immer noch verstrahlt. 2021 zeigte sich in Tschernobyl Bewegung unter den Trümmern. Die Strahlung steigt. Das Problem liegt wohl im Keller der Ruine. (ml) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA