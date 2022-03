Ukraine-Krieg: Rentner (95) nimmt ukrainische Familie seiner Pflegerin bei sich auf

Von: Max Darga

Zivilisten folgen einem humanitären Korridor aus der umkämpften Stadt Mariupol. (Symbolbild) © IMAGO/Mikhail Tereshchenko

Während in der Ukraine der Krieg tobt, flüchten Hunderttausende aus dem Kriegsgebiet. Ein deutscher Rentner nahm eine Familie bei sich auf.

Kiedrich/Hessen - Es fallen Bomben auf Städte. Russische Soldaten rücken von Norden, Osten und auch aus dem Süden an. Der Ukraine-Krieg hat das Land in seinem Griff und die Bevölkerung flieht zu Hunderttausenden ins Ausland. In Deutschland kommen immer mehr Flüchtende an - zum Teil müssen sie in Sporthallen schlafen.

Glück hatte eine Familie, die auf ihrer Flucht bei einem Rentner in Hessen im beschaulichen Weindorf Kiedrich untergekommen ist. In dem Dorf mit knapp 4000 Einwohnern findet die Mutter Alina mit ihrer Tochter fürs Erste einen sicheren Ort, an dem sie verweilen kann, wie ntv berichtet.

„Das sehe ich als Familie“ - Rentner nimmt zwei flüchtende Mütter und deren Töchter bei sich auf

Ihr Haus, ihre Arbeit, die Schule ihres Kindes, ihre Freunde habe Alina in der Ukraine zurückgelassen: „Ich hab mein ganzes Leben dagelassen - alles“. Eigentlich wohnte sie mit ihrem Mann in einem Haus in Czernowitz im Westen der Ukraine, heißt es in dem Bericht. Nun ist sie bei dem 95-jährigen Rentner Bruno Kriesel in Hessen untergekommen.

„Das sehe ich als Familie“, erklärt der Rentner gegenüber ntv, dessen Pflegerin Olga die Mutter von Alina ist. „Ich bin glücklich, dass die sich hier alle wohl fühlen.“ Er habe genug Platz und wisse, was Krieg bedeute, soll er Olga gesagt haben. Er habe selbst einen Krieg überlebt. Daraufhin gab Olga ihrer Tochter Bescheid und diese machte sich zusammen mit einer Freundin und deren zwei Töchtern auf den Weg.

Mutter flüchtet mit Tochter aus der Ukraine nach Deutschland - muss Mann zurücklassen

Alinas Mann muss in der Ukraine bleiben. Als Polizist wurde er bereits zu Kriegsbeginn einberufen berichtet ntv. Alina und ihr Mann schreiben regelmäßig, erklärt die 34-Jährige. Am liebsten würde sie wieder zurück nach Hause, das wird aber wohl erst wieder möglich sein, wenn der Krieg vorbei ist. Laut Experten könnte der Ukraine-Krieg aber noch lange dauern, vielleicht sogar noch zehn Jahre.

„Das erfüllt mich, weil ich genug erlebt hab, man allein ist und das Leben nicht schön ist“, erklärt der 95-Jährige, der die Familien aufgenommen hat - er wisse, wie man sich fühlt, wenn Krieg herrscht.(mda)