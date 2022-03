Ältere Frau stellt russische Soldaten zur Rede: „Haben euch nicht eingeladen“

Von: Max Darga

Teilen

In einem Video auf der Video-Plattform TikTok ist eine Frau zu sehen, die zwei russische Soldaten zur Rede stellt. © Screenshot TikTok @roshinskaavaleria3008

Im Ukraine-Krieg kämpfen die Ukrainer gegen die Invasion der russischen Militärkräfte. Nicht immer mit Waffengewalt - auch mit Worten.

Cherson (Ukraine) - Die ukrainische Bevölkerung überlebt seit der Invasion Russlands am 24. Februar im Krieg. Von Russland selbst wird der Ukraine-Krieg als „Spezialoperation“ bezeichnet. Von Krieg darf in russischen Medien nicht gesprochen oder geschrieben werden. Erst kürzlich protestierte eine Redakteurin im russischen Live-TV gegen das Vorgehen von Wladimir Putin und seine Darstellung des eskalierten Konflikts.

Vor Ort in der Ukraine sehen sich russische Soldaten einer Bevölkerung gegenüber, die sich nicht einfach ergeben möchte. So stellt sich in einem Video, das auf der Plattform TikTok veröffentlicht wurde, augenscheinlich eine ältere ukrainische Frau vor russische Soldaten und sagt ihnen ihre Meinung.

Ältere Frau schreit russische Soldaten an: „Haben euch nicht eingeladen herzukommen“

Das Video soll einen Vorfall in der ukrainischen Hafenstadt Cherson zeigen, das im russischen Vormarschgebiet nördlich der annektierten Krim liegt. Eine ältere, mutmaßlich ukrainische Frau steht zwei russischen Soldaten gegenüber. „Wir hatten alles! Und wir kommen mit unserer Regierung alleine klar“, konfrontiert die Frau die beiden vermummten, mit Gewehren bewaffneten Männer, die nur spärlich auf die anklagenden Worte reagieren.

„Wir haben euch nicht eingeladen herzukommen“, ruft die Frau, die an ihrer Umhängetasche die Farben der ukrainischen Flagge trägt. Es ist eine Aussage, die dem Narrativ der russischen Regierung in Teilen widerspricht - schließlich soll die Ukraine laut dem russischen Präsidenten Wladimir Putin von seiner angeblich nationalsozialistischen Regierung befreit werden.

Dass die Einheimischen sich dann gegen diejenigen stellen, die sie befreien sollen, steht im starken Kontrast zu der russischen Darstellung. Angeblich sollen russische Soldaten sogar über den Hintergrund ihres Einsatzes in der Ukraine angelogen worden sein, bevor sie in den Krieg zogen. Die Echtheit des Videos konnte noch nicht durch unabhängige Quellen bestätigt werden.

In der Kommentarspalte des Videos, das mittlerweile über 2,1 Millionen Mal angeklickt wurde, finden sich auch deutsche Kommentare. Die meisten sprechen sich für die Ukraine aus. So schreibt eine Nutzerin: „Respekt für den Mut.“ Ein anderer schreibt: „Tolle Frau.“ Wieder ein anderer schreibt auf Englisch: „Ich kann nicht mal drei Worte von dem verstehen, was diese Frau lautstark mitteilt, aber sie hat meinen Respekt.“ Unter den Kommentaren finden sich jedoch auch Nutzer, die mit den Soldaten sympathisieren: „Respekt an [die] Soldaten. Richtig professionell. Lassen [alles über sich] ergehen.“

Russisches Bild des Kriegs in der Ukraine bröckelt in der eigenen Bevölkerung

Für Russland scheint es sehr wichtig zu sein, seiner Bevölkerung den Eindruck zu vermitteln, dass der Krieg in der Ukraine rechtmäßig erfolgt. Die Worte Invasion und Krieg sind bei der Berichterstattung in Russland nicht mehr erlaubt in diesem Zusammenhang. Unterdessen muss sich das russische Militär in den bereits besetzten Regionen der Ukraine auf einen Partisanenkrieg, der nach Einschätzung von Experten sehr lange dauern könnte, einstellen.

Seit in Russland hierfür ein neues Gesetz verabschiedet wurde, verändert sich die russische Medienlandschaft. „Wir sind mit vielen Journalistinnen und Journalisten in Russland in Kontakt, bei denen wirklich nackte Panik, nackte Angst herrscht“, berichtet Christian Mihr, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen.(mda)