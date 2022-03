Erster Schultag für ukrainische Flüchtlingskinder - Video zeigt herzerwärmende Szenen

Von: Jennifer Battaglia

Eine Grundschule in Italien hat zwei vor dem Ukraine-Krieg geflohene Kinder herzlich empfangen. Ein Video von Dimitris (8) und Victorias (10) ersten Schultag begeistert in sozialen Medien.

Pomigliano d’Arco/ Italien - Dimitri (8) und Victoria (10) sind zwei ukrainische Flüchtlingskinder aus Lwiw, einer Stadt im Westen der Ukraine. Wegen des Ukraine-Konflikts mit Russland mussten sie ihr Zuhause von heute auf morgen verlassen. Über die Geschichte des Geschwisterpaares berichten nun italienische Medien.

Flucht aus der Ukraine: Geschwisterpaar jetzt in der Nähe von Neapel zuhause

Laut der Tageszeitung Corriere della Sera flüchteten die beiden Kinder gemeinsam mit ihrer Mutter Tatiana und ihrer Großmutter Dana nach Italien. Über vier Tage waren sie mit dem Bus unterwegs, bevor sie die Stadt Pomigliano d‘Arco in der Nähe Neapels erreichten. Dort wohnt ihre Großmutter Dana seit über 20 Jahren - sie war während des Ausbruchs des Krieges in der Ukraine zu Besuch. Dimitri und Victoria lebten mit ihren Eltern in Lwiw - dort wurde heute bekannt, dass das Krankenhaus durch kriegsverletzte Kinder überlastet ist. Der Vater des Geschwisterpaares ist noch in der Ukraine.

Eine Freundin von Dimitris und Victorias Großmutter ist Lehrerin an der Grundschule Don Milani in Pomigliano d‘Arco. Sie stellte kurzerhand den Kontakt zur Rektorin Maria Barone her. Für die Schulleiterin war sofort klar, dass sie Dimitri und Victoria an ihrer Schule willkommen heißen wird - auch wenn die beiden bisher kein Wort italienisch sprechen.

Flucht aus der Ukraine: Video von ersten Schultag geht viral

An ihrem ersten Schultag wurden der 8- und die 10-Jährige vergangene Woche herzlich von ihren neuen Mitschülern und Lehrern begrüßt. Ein Video von dem überwältigenden Empfang geht gerade in den sozialen Medien viral. Großmutter Dana hatte es auf ihrer Facebook-Seite gepostet.

In der kurzen Filmsequenz ist zu sehen, wie Dimitri und Victoria zum ersten Mal ihre neue Schule betreten. Sie werden von über 200 Kindern lautstark empfangen. Ihre neuen Mitschüler klatschen in die Hände und schwenken blau-gelbe Flaggen. Zwei Schüler nehmen die Kinder schließlich an die Hand und führen sie zu ihren jeweiligen neuen Klassen.

Flucht aus Ukraine: Schicksal von Dimitri und Victoria bewegt die Menschen

In den sozialen Medien zeigen sich die Nutzer zum Teil tief bewegt. Eine Frau kommentiert, dass sie das Video über 100 Mal angesehen habe. „Ich werde von Mal zu Mal emotionaler“, schreibt sie. Eine andere Frau wünscht sich für die Kinder Frieden und Unbeschwertheit.

„Wir sind sehr froh, dass wir die Kinder aufnehmen können, aber auch sehr besorgt über den Konflikt, der jeden Tag erbitterter wird“, sagt auf Nachfrage von Corriere della Sera die Rektorin der Grundschule. „Wir würden die Kinder gerne nicht aufnehmen müssen - denn das würde heißen, dass der Krieg vorbei ist.“

Das Schicksal von Dimitri und Victoria hat auch die Eltern anderer Kinder, die die Grundschule besuchen, bewegt. Gleich zehn Familien haben sich laut Medienberichten dazu bereiterklärt, Geflüchtete aus der Ukraine in ihren Häusern aufzunehmen. Auch in Deutschland gibt es eine Welle der Hilfsbereitschaft für geflüchtete Ukrainer. In vielen Landkreisen laufen derzeit Hilfsaktionen. Wie Sie hierzulande den Menschen am besten helfen können, lesen Sie hier. (jb)