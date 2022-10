Warum Ukraine-Präsident Selenskyj seinen Ehering am Mittelfinger trägt

Beim Treffen des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier war zu sehen, wie ersterer seinen Ehering am Mittelfinger trug. © IMAGO/Hennadii Minchenko

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj trägt seinen Ehering seit Jahren am Mittelfinger. Was war der Auslöser für diese Angewohnheit?

Kiew - Informationen zum Privatleben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gehen inmitten der Berichterstattung zum Ukraine-Krieg unter. Wer beim Treffen des Regierungschefs der Ukraine mit dem Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier am Dienstag (25. Oktober) allerdings genau hinsah, konnte ein interessantes Detail bei Selenskyj entdecken.

Ukrainischer Präsident Selenskyj trägt seinen Ehering seit Jahren am Mittelfinger

Denn als die beiden Politiker vor der Presse sprachen, war deutlich zu erkennen, dass der 44 Jahre alte Selenskyj seinen Ehering nicht am Ringfinger trug, sondern am Mittelfinger. Dies ist allerdings keine neue Angewohnheit und hat weniger eine tiefe Bedeutung, als vielmehr einen praktischen Grund. Anlässlich seiner Amtseinführung im Jahr 2019 äußerte sich Selenskyj zum ungewöhnlichen Tragen seines Eherings, wie das ukrainische Online-Portal Vesti berichtete.

Selensykj erklärt seine skurrile Angewohnheit: „Bin es bereits gewohnt“

„Seit Jahren trage ich meinen Ehering am Mittelfinger“, sagte der ukrainische Regierungschef damals. Zum Zeitpunkt seiner Hochzeit sei der Ring enger gewesen, dann habe er allerdings an Gewicht verloren und der Ring sei zu groß für den Ringfinger gewesen. „Meine Frau schlug vor, in ein Juweliergeschäft zu gehen und ihn kleiner zu machen, aber ich bin es bereits gewohnt, ihn am Mittelfinger zu tragen“, so der 44-Jährige weiter.

Selenskyj ist seit 2003 mit seiner Frau Olena verheiratet, nachdem sich die beiden bereits 1995 kennengelernt hatten. Das Paar hat zwei gemeinsamen Kinder. Für seinen Mut und sein Durchhaltevermögen nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine wird der zweifache Familienvater weltweit bewundert. In Deutschland sorgte Dieter Bohlen unterdessen kürzlich mit seinen Aussagen zum Ukraine-Krieg für Empörung. (jg)