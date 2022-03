Russland stoppt Getreide-Export: Experten befürchten wegen Ukraine-Krieg Hungersnot in Afrika

Von: Jennifer Köllen

Brote auf einem Markt in Marokko: Experten sind wegen den steigenden Mehlpreisen um die Menschen in Afrika besorgt. © Harald Biebel/imago

Experten blicken mit Sorge auf die steigenden Mehlpreise. Sie vermuten, dass sich arme Menschen in Afrika bald kein Brot mehr leisten können. Eine Analyse.

Kiel – Die Deutschen horten gerade Mehl, viele Supermarktregale sind bereits leer. Die Sorge: Da die Ukraine und Russland große Getreide-Exporteure sind, und beide erstmal nicht liefern, wird Mehl jetzt knapp und somit teuer.

Was viele nicht wissen: Deutschland produziert selbst genügend Mehl, um es exportieren zu können. Hierzulande ist der Nachschub also gesichert. Hamsterkäufe, die es gerade in Supermärkten und Discountern wie Edeka, Aldi oder Lidl gibt, sind nicht notwendig, sagen Experten. Doch es stimmt: Mehl wird in der nächsten Zeit weltweit knapper werden. Denn Russland und die Ukraine decken durch ihren Export zusammen ein Drittel des weltweiten Bedarfs an Getreide.

Doch die Ukraine kann durch den Krieg nicht liefern, auch Russland hat jetzt den Export gestoppt. Dadurch steigen die Getreidepreise immer weiter. Die Folge: Viele Menschen in Afrika werden sich bald nur noch wenig Brot leisten können, befürchten Experten. Es droht der Hunger.

Russland stoppt Getreide-Exporte: Schwere Auswirkungen aufgrund des Preisanstiegs für Getreide

Die Ukraine kann nicht liefern wegen des Krieges, und auch Russland hat am Montag gemeldet, den Export von Weizen, Gerste und Roggen zeitweise einzustellen, was schwerwiegende Auswirkungen auf Lebensmittelversorgung in Afrika hat. Doch diese Lieferungen fehlen jetzt anderen Ländern in der Welt. Und da auch der deutsche Mehlpreis an den Weltagrarmarkt gekoppelt ist, kommt er hierzulande gerade zu Preissteigerungen von 30 Prozent im Vergleich zu der Zeit vor dem Ukraine-Konflikt, weshalb Experten Hamsterkäufe in Supermärkten befürchten.

Das Problem: Die Lebensmittelpreise in Afrika waren zuletzt wegen der weltweiten Dürren (Klimawandel) und der steigenden Nachfrage Chinas und Indiens ohnehin schon stark gestiegen – sogar um bis zu 30 Prozent. Verschärft wird die Lage jetzt nochmals durch gestiegene Energiekosten und den Export-Stopp von Getreide wegen des Ukraine-Konflikts.