Frauen sprechen erstmals über sexuelle Gewalt im Ukraine-Krieg

Von: Sophie Marie Unger

Teilen

Ukrainische Frauen sind besonders bedroht. © Christoph Soeder/dpa

Berichte über sexuelle Gewalt gegenüber Frauen im Ukraine-Krieg nehmen zu. Nun will die UNO unabhängige Untersuchungen einleiten.

Bereits vor rund einem Monat kam Amnesty International in einer Recherche zu dem Schluss, dass besonders ukrainische Frauen und Kinder nicht ausreichend geschützt seien. Nun häufen sich konkrete Berichte über Vergewaltigungen und auch Morde an Frauen in der Ukraine. Laut Zeugen sind es zahlreiche russische Soldaten und Söldner, die in zurückeroberten ukrainischen Gebieten Frauen und Kinder verschleppen, vergewaltigen und sogar töten.

Buzzfeed.at* berichtet über, die erstmalige Zuschaltung einer ukrainische Aktivistin vor dem UN-Sicherheitsrat, die über die Lage der Frauen im Land spricht.

Die Vereinten Nationen wollen die Berichte nun unabhängig überprüfen. „Die Kombination von Massenvertreibungen mit starker Präsenz von Soldaten und Söldnern und der Brutalität gegen ukrainische Zivilist:innen lässt alle Alarmglocken läuten“, sagt UN-Women-Chefin Sima Bahous. *BuzzFeed.at ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.