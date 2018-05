München beschließt höhere Umsatzpacht für Oktoberfest-Wirte: Besuch wird also noch teurer

Ein Bierpreis von 17 Euro für die Mass? Den wird es auf dem Oktoberfest 2018 nicht geben. Aber die Wirte rechnen vor, dass sie ihn verlangen müssten - die Stadt hat die Umsatzpacht der Wirte erhöht.

München - Der Besuch des Oktoberfests wird in diesem Jahr so teuer wie nie. Der Wirtschaftsausschuss der Stadt München beschloss am Dienstag eine Anhebung der Umsatzpacht für die Wirte. Die haben bereits angekündigt, dass sich dies auch auf die Preise auswirken wird. Bis auf die Bayernpartei stimmten alle Parteien für die Anhebung. Dem Beschluss zufolge müssen die großen Zelte nun anstatt bisher 5,1 Prozent des Nettoumsatzes 7,8 Prozent bezahlen.

Die Umsatzpacht war 2017 eingeführt worden, um die erhöhten Sicherheitskosten wegen der Terrorgefahr zu decken. Schon im vergangenen Jahr hatten die Wirte deshalb 50 bis teils über 100 Prozent mehr an die Stadt zahlen müssen als früher über die Standgebühr. Nun drohe den Gastronomen erneut eine Erhöhung um fast 60 Prozent, kritisieren die Wirte. Würde das Bier genauso verteuert, müsste die Maß dieses Jahr 17 Euro kosten, argumentieren sie. Sie wollten sich hier aber nicht die Stadt zum Vorbild nehmen.

Wie viel das Wiesn-Bier konkret kosten wird, ist noch unklar - sicher aber wird die Mass bei mehr als elf Euro liegen. 2017 mussten Besucher bis zu 10,95 Euro für einen Liter Oktoberfest-Bier zahlen.

dpa