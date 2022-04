Frachter mit 750 Tonnen Diesel sinkt auf unerklärliche Weise: Urlaubsinsel könnte Umweltkatastrophe drohen

Tunesiens Umweltministerin Leila Chikhaoui war am Samstagmorgen nach dem Frachterunglück am Hafen im südöstlichen Golf von Gabès. © AFP

Am Samstagmorgen ist ein Frachter gesunken. Er war auf dem Weg nach Malta. An Bord waren 750 Tonnen Diesel. Eine beliebte Urlaubsinsel liegt nahe an der Unglücksstelle.

Tunis – Vor der Küste Tunesiens ist am Samstag (16. April) ein Frachter mit 750 Tonnen Dieselkraftstoff an Bord gesunken. Laut dem Umweltministerium drang unerwartet Wasser in das Schiff. Nach Angaben der Behörden gab es zunächst kein Leck. Die Unfallstelle liegt unter anderem in der Nähe einer bei Urlaubern beliebten Insel.

Frachter mit 750 Tonnen Diesel gesunken: Schiff musste zuvor wegen Unwetter ankern

Der Frachter ist im Golf von Gabès rund sieben Kilometer vor der Küste, der Südostküste Tunesiens, gesunken. Als das Wasser bereits zwei Meter hoch im Maschinenraum stand, beschlossen die Behörden, die aus Georgien, Aserbaidschan und der Türkei stammende siebenköpfige Besatzung von Bord zu holen. Diese sei nach kurzer ärztlicher Untersuchung inzwischen in einem Hotel untergebracht, sagte Gerichtssprecher Mohamed Karray.

Der unter der Flagge Äquatorialguineas fahrende Tanker „Xelo“ war laut dem Ministerium auf dem Weg von der ägyptischen Hafenstadt Damietta nach Malta. Wegen schlechten Wetters sei es am Freitagabend gezwungen gewesen, vor Tunesiens Küste vor Anker zu gehen. Am Samstagmorgen sank das Schiff.

Frachter mit 750 Tonnen Diesel gesunken: Behörden versuchen Auslaufen zu verhindern

Der gesunkene Tanker vor der Küste Tunesiens droht auszulaufen. Das tunesische Umweltministerium teilte am Samstag mit, es sei ein Notfallplan aktiviert worden, um eine Umweltkatastrophe zu verhindern. Es würden dafür alle notwendigen Maßnahmen ergriffen. Schwimmende Barrieren sollten verhindern, dass sich ausgelaufener Treibstoff verbreite, hieß es. Dieser solle zudem abgesaugt werden.

Auch die beliebte Urlaubsinsel Djerba liegt im Golf von Gabès, in dem der Frachter gesunken ist. Hier die blaue Lagune von Djerba. © Wolf Winter/Imago

In einer früheren Mitteilung hatte das Ministerium erklärt, die Lage sei unter Kontrolle. „Es gibt minimalen Treibstoffaustritt, aber dieser ist nicht einmal mit bloßem Auge sichtbar“, sagte der Gerichtssprecher der Nachrichtenagentur AFP. „Es wird also keine Katastrophe im Golf von Gabès geben.“ Sein Gericht habe Ermittlungen zur Unglücksursache und möglichen Verantwortlichen aufgenommen. Im Golf von Gabès liegt auch die bei Urlaubern beliebte Insel Djerba. 2021 gab es in der Ostsee eine verheerende Schiffskollision. (chd/dpa/AFP)