Warnung vor Wasserkrisen: Unesco fordert, Grundwasservorräte weltweit nachhaltig zu nutzen

Von: Bettina Menzel

Der Weltwasserbericht der UN fordert eine bessere Nutzung des Grundwassers. Denn in vielen Regionen dieser Erde wird Wasser knapp (Symbolbild). © picture alliance/dpa | Javier Corbalan

Die Bedeutung von Grundwasser wird weltweit wenig verstanden und schlecht verwaltet, so der Weltwasserbericht 2022 . Dabei leben zwei von fünf Menschen in Regionen mit Wasserknappheit.

Dakar, Senegal - Das Wasser kommt für viele Menschen ganz selbstverständlich aus der Leitung, doch das ist nicht überall so. Zwei von fünf Menschen leben weltweit in Regionen, in denen das Wasser knapp ist. Weltweit haben 2,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sicherem Trinkwasser. Der UN-Weltwasserbericht, den die Unesco im Auftrag der Vereinten Nationen durchführte, warnt vor künftigen Wasserkrisen. Diese seien nur mit einer sinnvollen Nutzung des Grundwassers zu meistern – doch Grundwasser werde weltweit schlecht verwaltet und wenig verstanden.

Weltwasserbericht 2022 warnt vor Wasserkrisen wegen Klimawandel und Bevölkerungswachstum

Schon heute ist Wasserknappheit auch in modernen Großstädten ein Problem. Die spanische Stadt Sevilla etwa hat akut mit Wasserknappheit zu kämpfen. Auch in der südafrikanischen Metropole Kapstadt wurde die Wasserabgabe an die Bevölkerung in der Vergangenheit bereits mehrmals rationiert. Aufgrund des Klimawandels verschärft sich dieses Problem in Zukunft noch, sagen Experten. Bis 2050 könnten 216 Millionen Menschen aus ihren Häusern vertrieben werden – einer der Gründe neben Dürre und Überschwemmungen: die Wasserknappheit.

Wegen des Klimawandels sei immer weniger Oberflächenwasser verfügbar, warnt auch der Weltwasserbericht 2022, der am Montag (21. März) auf dem Weltwasserforum in Senegals Hauptstadt Dakar vorgestellt wurde. Zugleich werde der Wasserverbrauch in den kommenden 30 Jahren aufgrund von Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum sowie veränderter Konsumgewohnheiten jährlich um etwa ein Prozent steigen. Wasserkrisen seien daher nur mithilfe des Grundwassers zu bewältigen.

So wichtig ist Grundwasser - und so schlecht wird es genutzt

Grundwasser ist die Quelle von etwa der Hälfte des weltweit durch Privathaushalte genutzten Wassers, heißt es in dem aktuellen UN-Weltwasserbericht. Die Bewässerung in der Landwirtschaft hänge zu etwa einem Viertel vom Grundwasser ab. Trotz dieser enormen Bedeutung werde Grundwasser vielerorts „kaum verstanden und schlecht verwaltet“. In manchen Regionen komme es laut dem Bericht zu einer dramatischen Übernutzung und Verschmutzung des Grundwassers.

In Asien werde das Grundwasser am intensivsten genutzt. Die vor allem durch die Landwirtschaft entnommene Menge sei doppelt so hoch wie auf allen anderen Kontinenten zusammen. Zugleich werde das Grundwasser stark verschmutzt. Andere Gebiete der Erde verwenden es hingegen zu wenig. Europa beispielsweise entnehme mit sechs Prozent der weltweiten Menge deutlich weniger Grundwasser und nutze dieses vor allem zur Trinkwassergewinnung. Allerdings sei die Nitratbelastung in Deutschland viel zu hoch. In vielen afrikanischen Ländern südlich der Sahara würden die riesigen Grundwasserreserven kaum genutzt, weil es dort an Infrastruktur und Fachkräften fehle, heißt es im Bericht. Dabei wäre es eine „ebenso sichere wie kostengünstige und verlässliche Möglichkeit“, ländliche Regionen mit Wasser zu versorgen.

„Der Weltwasserbericht zeigt verheerende Wissens- und Regulierungslücken beim Grundwasser. In vielen Weltregionen wird Grundwasser ohne Rücksicht auf die Folgen übermäßig aus der Erde gepumpt“, erklärt Ulla Burchardt, Vorstandsmitglied der Deutschen Unesco-Kommission. „Teils erneuern sich die Vorräte nicht, teils sinkt dadurch der Boden ab. In anderen Gegenden könnte man dagegen mehr Grundwasser nutzen und damit die Ernährungssicherheit erhöhen. In Deutschland wiederum werden die Grenzwerte für Nitrat im Grundwasser an jeder sechsten Messstelle überschritten, weshalb der Europäische Gerichtshof Deutschland 2018 verurteilt hat“, so Burchardt weiter.

UN-Weltwasserbericht: So können Regierungen die Grundwassernutzung verbessern

Die Studie fordert höhere Investitionen und bessere Regulierung durch Regierungen zum Schutz des Grundwassers. Die Investitionen in die Grundwasserbewirtschaftung müssen erhöht und zugleich müssten mehr und bessere Daten zum Grundwasser erhoben werden, fordert der Weltwasserbericht. Außerdem müssten schärfere Umweltvorschriften erlassen und umgesetzt werden. Investitionen sollten auch durch Entwicklungszusammenarbeit gestärkt werden, so der UN-Bericht weiter. Es sei außerdem möglich, saisonale Überschüsse von Oberflächengewässern in Grundwasserleitern zu speichern. Das könne helfen, Verdunstungsverluste zu verringern, wie sie etwa bei Stauseen auftreten.

Der Zugang zu sicherem Wasser und sanitären Dienstleistungen zählt zu den Menschenrechten und gehört zu den 17 Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung. Daran erinnert der Weltwassertag am 22. März (bm mit Material von AFP und Unesco).