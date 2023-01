Unbekannte Insektenart in Deutschland entdeckt – „Es grenzt fast an ein Wunder“

Von: Jannis Gogolin

Eine bisher unentdeckte Insektenart fand ein deutscher Insektenforscher in seinem Wildgarten. Nur durch das Aussehen hebt sich das Tierchen von seinen geächteten Kollegen ab.

Mohrkirch – Die Sichtung Wespe ist meist kein Grund für Freudensprünge. Im Sommer können sie eine richtige Plage sein, besonders für Allergiker. Doch Wespen können viel mehr, als in der Limonade zu ertrinken oder als „Tretminen“ in der Wiese zu lauern. Eine spezielle Art mit dem archaischen Namen Tarantulafalke macht sogar Jagd auf Vogelspinnen. Und eine kleinere Unterart des Insekts hat einem Naturkundler in Schleswig-Holstein eine große Freude gemacht. Denn er hat sie entdeckt.

Unbekannte Insektenart in Deutschland entdeckt – klein, unscheinbar und parasitär

Das diesjährige Sommerwetter war für das gelb-schwarze Insekt ein Paradies. Hohe Temperaturen und trockenes Klima bietet den stechenden Insekten beste Voraussetzungen zur Fortpflanzung. Und viel Nachwuchs braucht viel Nahrung – vorzugsweise vom Menschen – worauf dieser mit diversen Hausmitteln reagiert. Doch nicht alle Wespen entsprechen dem aggressiven Stereotyp der gemeinen Wespe. Eine solche Art hat ein Insektenforscher im hohen Norden Deutschlands jetzt entdeckt.

Neu entdeckte Schlupfwespe: Namensfindung von Fundort inspiriert

„Campodorus paradiesensis“, so lautet der Name der neu entdeckten Schlupfwespe, die Lennart Bendixen in seinem eigenen Garten in Mohrkirch identifizierte. Die erste Sichtung war bereits im Mai 2020, wie die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein berichtet. Zweieinhalb Jahre dauerte der umfangreiche Anerkennungsprozess. Seine Arbeit und sein scharfes Auge wurde jedoch gewürdigt. Die Artenbezeichnung ist vom Straßennamen inspiriert, in der sein wilder Naturgarten liegt.

Die neu entdeckte Schlupfwespe „Campodorus paradiesensis“ (links) unterscheidet sich optisch deutlich von ihrer bereits bekannten Artgenossin (rechts) © dpa; imago

„Es grenzt fast an ein Wunder, dass diese auffällig gefärbte Art nicht schon viel früher entdeckt wurde“, wundert sich der Insektenforscher, auch Entomologe genannt. Nach Angaben der Stiftung vermutet er, dass einfach noch kein aufmerksamer Experte zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, der ihm zuvorkommen konnte. Glück für ihn, dass er sich die Entdeckung auf die eigene Kappe schreiben darf.

Keine Stichgefahr: Insektenart harmlos und manchmal hilfreich für den Menschen

Aufgefallen ist Bendixen das Tierchen wegen seiner besonderen Farbe. Anstelle der für Schlupfwespen typischen gelb-roter Musterung ist diese gelb-orange und ungewöhnlich hell. Die Weibchen besitzen zwar sogenannten Legestachel. Benutzt wird er jedoch nur zum Platzieren der Eier, Stechen können sie damit nicht.

Schlupfwespen sind eine ganz eigene Art und heben sich von der gemeinen Wespe ab. Wie die Stiftung mitteilt, sind sie ein wichtiger Gegenspieler von Raupen, Käfern und anderen pflanzenfressenden Sechsbeinern. In manchen Fällen macht sich der Mensch den Appetit der Schlupfwespe auf Insekten sogar als biologisches Mittel zur Schädlingsbekämpfung zunutze.