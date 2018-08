Auto geflutet: Opel-Fenster ist leicht geöffnet - das wird übel ausgenutzt

Schon einige Wochen zurück liegt ein kurioser Fall, mit dem sich die Polizei jetzt an die Öffentlichkeit wendet: Unbekannte fluten einen geparkten Opel mit Wasser!

Wer kommt denn auf so‘ne Idee?!

Bensheim - Der Besitzer eines Opel Meriva macht am 5. August eine kuriose Entdeckung: Als er zum Parkplatz in der Gronauer Straße in Bensheim zurückkehrt, steht im Innenraum das Wasser!

Mit „gut 20 Zentimeter Wasser“ haben Unbekannte das Fahrzeug befüllt, heißt es im Polizeibericht. Vermutlich mit einem Schlauch leiteten die Täter zwischen 15 und 17 Uhr durch ein „leicht geöffnetes Ausstellfenster des Opels“ Wasser ins Fahrzeuginnere.

Zumindest am Tattag kann das Fahrzeug nicht mehr benutzt werden. Durch das Wasser entsteht ein Schaden von rund 1.400 Euro. Die Hintergründe der Tat sind unklar.

