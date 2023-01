Schnee-Chaos in Österreich: Stromausfälle und zahlreiche Unfälle

Von: Martina Lippl

Schneechaos in Österreich: Umgestürzte Bäume sorgen für zahlreiche Einsätze bei der Freiwilligen Feuerwehr Krumpendorf. © Screenshot Facebook/Freiwillige Feuerwehr Krumpendorf

Starke Schneefälle sorgen in Österreich insbesondere in Kärnten für Unfälle und Stromausfällen. In einigen Regionen sind deutlich mehr als 20 Zentimeter Neuschnee gefallen.

Wien – In kurzer Zeit ist zum Teil viel Neuschnee in einigen Teilen Österreichs heruntergekommen – und das bis in tiefe Lagen. Der heftige Wintereinbruch mit viel Schnee machte und macht Verkehrsteilnehmern in Kärnten und der Steiermark zu schaffen. Die Straßen sind extrem glatt. Lkws bleiben hängen. Die Tauernautobahn (A10) musste zeitweise gesperrt werden. Räumdienste sind seit Sonntagnacht im Dauereinsatz. In der Stadt Klagenfurt räumen 230 Mitarbeiter seit 1 Uhr früh unermüdlich Straßen und Radwege vom Schnee. 18 Zentimeter Neuschnee sind dort gefallen. Die Stadt bittet die Bewohner um Geduld und appelliert, Autos bei soviel Schnee lieber stehenzulassen.

Schneechaos in Österreich: Tausende Haushalte in Kärnten ohne Strom

Neben den Schneemassen sorgen Stromausfälle für Probleme. Mittel- und Unterkärnten ist von Stromausfällen betroffen. 13.000 Haushalte waren zwischenzeitlich im österreichischen Bundesland Kärnten ohne Strom. Am Vormittag waren noch etwa 10.000 Haushalte betroffen gewesen sein, berichtet das ORF. Das Problem bei dem Wetter: Der Schnee ist feucht und nass. So können Äste brechen und damit auch die Stromversorgung beeinträchtigen. Die Lage sei „dynamisch“, sagte demnach ein Sprecher von Kärnten Netz. Rund 100 Monteure seien unterwegs.

Einsatzkräfte sind seit der Nacht im Dauereinsatz. Umgestürzte Bäume blockieren Straßen. Seit Mitternacht habe es laut ORF „kärntenweit 260 Feuerwehreinsätze“ gegeben. 125 Feuerwehren mit 1.100 Mitgliedern sind im Einsatz. Auf Facebook teilt die Freiwillige Feuerwehr Krumpendorf Einsatzfotos. Darauf sind tief verschneite Straßen und umgestürzte Bäume zu sehen.

Ohne Schneeketten geht auf einigen Strecken in Österreich nichts mehr

Der Wurzenpass (B109) ist wegen Lawinengefahr gesperrt. Lkws über 7,5 Tonnen brauchen Ketten für die Rosentalstraße (B85) zwischen Suetschach und dem A11-Zubringer St. Jakob. Auch auf vielen anderen Strecken neben Bergpässen brauchen alle Fahrzeuge Schneeketten – es gilt eine Schneekettenpflicht. Zudem ist der Zugverkehr der ÖBB betroffen. Wegen des starken Schneefalls ist derzeit kein Zugverkehr zwischen Faak am See und Rosenbach möglich. Die Fernverkehrszüge zwischen Villach Hauptbahnhof und Jesenice in Slowenien ist unterbrochen. Die Sperre soll bis voraussichtlich 15 Uhr andauern.

Vor den Schneefällen hatte die österreichische Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik – kurz ZAMG – schon vor Tagen gewarnt. Für Kärnten gilt weiterhin eine „Gelbe Schneewarnung“. Laut der Prognose ist nach einer kurzen Wetterberuhigung mit mehr Schnee zurechnen. Bis zu 15 Zentimeter Neuschnee erwarten die österreichischen Wetterexperten in der Nacht auf Dienstag. Am meisten Schnee falle ganz im Süden. (ml)