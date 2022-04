Erschütternder Unfall bei Gießen: Mutter und Tochter von Zug erfasst

Von: Anna Lorenz

Am Dienstag (26. April) wurden am Bahnhof Großen-Linden zwei Frauen tödlich verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unglücks.

Gießen – Am Dienstagabend (26. April), so die derzeitigen Erkenntnisse der Polizei Mittelhessen, hielten sich eine 55-jährige Frau und ihre beiden Töchter auf dem Bahnsteig Nummer Zwei des Bahnhofs in Großen-Linden (Landkreis Gießen) auf. Die Mutter der 19- und 20-jährigen Frauen überquerte gegen 21.45 Uhr die Gleise, um, so will Bild erfahren haben, rechtzeitig einem Zug nach Frankfurt am Main zusteigen zu können. Dabei kam es zu einem tragischen Unfall mit tödlichem Ausgang.

Unfall am Bahnhof Großen-Linden – Zwei Frauen sterben bei Zugunglück

Wie die Polizei mitteilt, habe die 20-jährige Tochter eine Regionalbahn bemerkt, die auf den betreffenden Gleisen verkehrte und versucht, ihre Mutter aus dem Gleisbett zurückzuziehen, um sie vor einer Kollision mit dem Zug zu bewahren. Doch die Rettungsaktion scheiterte; beide Frauen wurden von der Bahn, die 160 km/h Geschwindigkeit aufwies, erfasst und tödlich verletzt.

Die 19-jährige Tochter, die die Tragödie hautnah mitansehen musste, blieb unversehrt. Auch die Passagiere im betreffenden Zug wurden nicht verletzt. Die Behörden ermitteln zu den Details des Unglückshergangs und bitten Zeugen, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen (0641-7006-6555). Nach dem verheerenden Zugunglück in Schäftlarn im Februar reiht sich der entsetzliche Fall aus Mittelhessen in die Kaskade an Unfällen in Verbindung mit dem Schienenverkehr ein. Auch in München war am vergangenen Samstag (23. April) ein tödliches Unglück an der U-Bahn-Station Harras zu betrauern. (askl)