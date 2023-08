Hüpfburg wird zur „Todesmaschine“: Vater stirbt, Mädchen (3) schwer verletzt

Tragödie in einem Spaßbad in Frankreich: Ein Vater (35) kommt ums Leben, seine Tochter wird verletzt.

Tragischer Unfall

Von Alina Schröder schließen

In einem Spaßbad in Frankreich spielt ein tödliches Drama ab. Der Bürgermeister des Unglücksortes erhebt schwere Vorwürfe gegen den Betreiber.

München/Marseille – In einem Erlebnisbad in Frankreich hat sich am Sonntag (30. Juli) ein tragischer Unfall ereignet: Ein Mann kam dabei ums Leben, ein Kleinkind wurde lebensgefährlich verletzt. Sie hatten sich zuvor auf einer großen, aufblasbaren Hüpfburg befunden, die vom Wind fortgeweht worden sei. Das teilte die örtliche Feuerwehr der Gemeinde Saint-Maximim-la-Sainte-Baume östlich von Marseille mit.

Nach tragischem Unfall in Spaßbad: Vater erliegt schweren Verletzungen

Eine Augenzeugin berichtete dem französischem Sender RMC von einer Art Rutsche, die „weggeflogen und aufgeprallt“ sei. Dem Sender France Info zufolge war die Hüpfburg etwa 20 Meter lang und breit. Sie habe sich bei dem Unglück um knapp 50 Meter bewegt.

Das dreieinhalbjährige Mädchen und der 35-jährige Mann erlitten bei dem Unfall demnach einen Herzstillstand. Rettungskräfte reanimierten beide und lieferten sie ins Krankenhaus ein. Der Vater des Kindes erlag dort jedoch seinen schweren Verletzungen. Der Sender France Info beruft sich in einem Bericht auf Informationen aus dem Familienkreis. Alain Decanis, der Bürgermeister der französischen Gemeinde, schrieb in der Nacht zu Montag (31. Juli) auf Facebook: „Mit großer Trauer habe ich am späten Abend erfahren, dass der Papa nicht überlebt hat.“

Zum Zustand des dreieinhalb Jahre alten Kindes, das bei dem Vorfall am Sonntag ebenfalls schwer verletzt worden war, wurden keine Angaben gemacht.

Wasserpark in Frankreich wird zu „Todesmaschine“: Untersuchungen zum Unfall eingeleitet

Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist noch unklar. Bürgermeister Alain Decanis schrieb in seinem Post: „Wie konnte sich ein Wasserpark, der auf dem Gemeindegebiet zugelassen wurde, um Kindern Freude und Glück zu bringen, in eine Todesmaschine verwandeln, die eine ganze Familie getötet hat?“ Laut dem Sender BFMTV wurden Untersuchungen eingeleitet.

Der Vorfall ereignete sich in einem Erlebnisbad in Saint-Maximim-la-Sainte-Baume östlich von Marseille. Das Bad wirbt mit zahlreichen aufblasbaren Hüpfburg-ähnlichen Spielelementen, wie etwa Rutschen.

Auch in einem Freizeitpark in Schweden kam es kürzlich zu einer Tragödie: Mehrere Personen stürzten aus einer Achterbahn, ein Mensch starb. (asc/dpa)