Unfall in Göttingen: Rettungswagen mit Corona-Patient verunglückt - Mehrere Verletzte

Göttingen - Ein schwerer Unfall ereignete sich am Mittwochvormittag (20.05.2020) auf der Bundesstraße 27 am Hoffmannshof in Göttingen. Dabei war ein Rettungswagen involviert, der einen mutmaßlichen Corona-Patienten in die Uni-Stadt brachte.

Ein Rettungswagen des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) aus Bad Lauterberg war mit einem Patienten auf dem Weg in ein Krankenhaus in Göttingen. Der Patient musste nach Göttingen verlegt werden, weil bei ihm der Verdacht auf eine Corona-Erkrankung besteht.

Unfall in Göttingen: Rettungswagen kollidiert mit Auto

Gegen 11 Uhr stieß der Rettungswagen kurz vor Göttingen im Kreuzungsbereich mit einem Auto zusammen, das die Bundesstraße von der Straße Am Klausberge kommend in Richtung Faßberg fahren wollte. Im Auto wurden drei Personen leicht verletzt, auch der Fahrer des Rettungswagens erlitt Verletzungen. Die Verletzten und der Patient des Rettungswagens wurden nach dem Unfall mit anderen Krankenwagen in Göttinger Kliniken gebracht.

Ob der verunglückte Rettungswagen mit Martinshorn unterwegs war, konnte die Polizei vor Ort zunächst nicht beantworten. Das Blaulicht war eingeschaltet.

+ Unfall in Göttingen mit Rettungswagen: Der Zusammenstoß ereignete sich im Kreuzungsbereich zwischen der Straße Am Klausberge und der Straße Faßberg. © Google Maps 2020

Unfall in Göttingen mit Rettungswagen: Hubschrauber war im Einsatz

Vor Ort war auch der Rettungshubschrauber Christoph 44 aus Göttingen, der einen Notarzt an die Einsatzstelle flog. Der Verkehr wurde halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es kam zu Behinderungen.

Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Die Ermittlungen der Polizei in diesem Fall dauern an.

Von Bernd Schlegel und Stefan Rampfel

