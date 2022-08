Unfall bei Kneipentour: Brite verliert halben Schädel - nun verklagt er seinen Chef

Von: Stella Henrich

Michael Brockie stürzte bei einer Kneipentour mit Kollegen so schwer, dass er einen Teil seines Kopfes verliert. (Symbolbild) © Florian Gaertner/Photothek/Imago

Michael Brockie stürzte bei einer Kneipentour mit Kollegen so schwer, dass er sich eine Hirnverletzung zuzog. Er lag wochenlang im Koma. Nun verklagt er seinen Chef.

Wien ‒ Die tragische Geschichte passierte bereits im Jahr 2019. Der junge Wirtschaftsprüfer Michael Brockie besuchte mit seinen Kollegen von PricewaterhouseCoopers (PwC) mehrere Pubs in Reading nahe London. Der Abend war feuchtfröhlich, Bier floss in Strömen und Brockie trank mit. Offenbar solange bis ihm irgendwann die Erinnerung an den Abend fehlte. Später erzählt er, er habe einen Filmriss gehabt.

Inzwischen gilt der junge Mann als Wunder bei seinen behandelten Ärzten. Der Brite war alkoholisiert so schwer an besagtem Abend gestürzt und mit dem Kopf am Boden aufgeschlagen, dass ihm im Krankenhaus die Hälfte seines Schädels entfernt werden musste. Das berichtet jetzt die britische Zeitung Telegraph auf ihrer Internet-Seite.

Unfall nach Trinkgelage: Geschädigter Brite erhebt Anklage

Schuld an dem Unfall gibt Brockie nun seinem Chef. Der habe ihn dazu gedrängt, in neun Bars möglichst viel Bier in wenigen Schlücken zu trinken. Dabei habe er versäumt, auf die Sicherheit seiner Mitarbeiter achtzugeben, wird Brockie auf dem Wiener Online-Portal oe24.at zitiert. Brockie hat inzwischen Anklage erhoben. Er fordert von PwC einen Schadensersatz in Höhe von 237.000 Euro, so oe24.at weiter.

Michael Brockie, der sechs Monate nach dem Unfall wieder an die Arbeit zurückkehrte, behauptet, dass die Veranstaltung zwar nicht obligatorisch war, aber sehr starker Druck bestand, daran teilzunehmen. Am Ende war er jedenfalls so betrunken, dass er sich nicht mehr daran erinnert, was nach 22 Uhr passierte, zitiert ihn die britische Zeitung Telegraph weiter. Der junge Brite leidet nach wie vor an den Folgen des Unfalls.

Als verantwortungsvoller Arbeitgeber verpflichten wir uns, allen unseren Mitarbeitern ein sicheres, gesundes und integratives Arbeitsumfeld zu bieten

Unfall nach Trinkgelage: Wirtschaftsprüfer weisen Vorwurf zurück

Das Unternehmen PwC weist laut oe24.at die Vorwürfe zurück. Laut britischen Medien sagt das Unternehmen zum Fall lediglich: „Als verantwortungsvoller Arbeitgeber verpflichten wir uns, allen unseren Mitarbeitern ein sicheres, gesundes und integratives Arbeitsumfeld zu bieten“. Es werde erwartet, dass sich jeder auf sozialen Events verantwortungsvoll verhalte.

Der Fall ereignete sich laut britischen Medien, als Londoner Firmen nach einer Reihe von Skandalen bei Arbeitsveranstaltungen gegen Vorfälle mit übermäßigem Alkoholkonsum vorgegangen waren. Dabei buchten einige Unternehmen sogar „nüchterne Begleitpersonen“ für Arbeitsveranstaltungen und Abendessen, um die eigenen Mitarbeiter in Schach zu halten. Andere wiederum organisierten Veranstaltungen nach der Arbeit, bei denen es nicht um Alkohol ging.

Übrigens, der heute 28-jährige Brockie ist in der Zwischenzeit zum Manager bei seiner Firma PwC aufgestiegen. Das Verfahren gegen seinen Arbeitgeber läuft indessen noch. Hierzulande raten Experten, bei Firmenfeiern auf viel Alkohol zu verzichten. Gegen ein Gläschen Prosecco sei hingegen nichts einzuwenden.

