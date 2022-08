Unfall mit Heißluftballon: Fahrgast am Boden erschlagen

Bei einem Unfall mit einem Heißluftballon ist ein Mann in Beelitz (Landkreis Potsdam-Mittelmark) ums Leben gekommen. © Cevin Dettlaff/dpa

Tödlicher Unfall: Ein Heißluftballon gerät noch am Boden außer Kontrolle und wird samt Auto, an dem er befestigt ist, von einem Windstoß mitgerissen. Ein Mann am Boden kommt ums Leben.

Beelitz - Bei einem Unfall mit einem Heißluftballon ist ein wartender Fahrgast in Beelitz (Brandenburg) ums Leben gekommen. Der Heißluftballon stürzte jedoch nicht ab, sondern geriet auf dem Ballonlandeplatz noch vor dem Start außer Kontrolle, wie eine Sprecherin der Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.

Demnach wurde der Ballon an einem Auto mit Anhänger festgemacht und vermutlich von einem Windstoß über den Platz mitgerissen. Der 69-Jährige wurde dabei am Boden von der Konstellation aus Auto und Anhänger getroffen und tödlich verletzt.

Der 59-jährige Fahrer des Heißluftballons befand sich während des Unfalls am Montagabend in dem Korb des Ballons. Die wartenden Fahrgäste erlitten einen Schock und wurden von Notfallseelsorgern versorgt. Der Heißluftballon wurde für die Fahrt fertig gemacht und sollte in Kürze starten. dpa