Tragische Mykonos-Rückreise: Tourist gerät auf Landeplatz in Heli-Rotorblätter — er ist sofort tot

Von: Christina Denk

Ein Bell 407 Hubschrauber: Mit diesem Typ flogen die Briten von Mykonos nach Spata. Hier eine Aufnahme bei einem Kamereinsatz eines solchen Helikopters aus Mexiko (Symbolbild). © Sam Bagnall/Imago

Bei einer Rückreise von Mykonos nach London wurde ein Brite von einem Rotorblatt erfasst. Er war sofort tot. Die Unglücksbeschreibungen unterscheiden sich stark.

Spata - Ein Urlaubsende mit Schrecken: Am Montag waren britische Urlauber mit dem Hubschrauber auf dem Weg von Mykonos zurück nach London. Bei einem Zwischenstopp in Spata passierte das Unglück. Die Gruppe Studenten sollte dort in eine Privatmaschine nach London umsteigen.

Beim Verlassen des Hubschraubers geriet der 22-jährige Jack zu nah an die sich drehenden Rotorblätter des Hubschraubers. Einer der Propeller traf ihn wohl am Kopf und verursachte starke Verletzungen. Er war sofort tot. Wie kam es dazu?

Mykonos-Rückreise: 22-jähriger Brite von Rotorblatt getroffen - Eilte er zu den Propellern zurück?

Es gibt offenbar zwei Versionen des Unfallhergangs in Griechenland: Nach der Landung gingen die vier Passagiere von Bord und „wurden zu einer privaten Lounge eskortiert, wo sie auf einen Privatflug nach London warteten“, teilte Ioannis Kandyllis, Vorsitzender des griechischen Komitees für Flugunfälle, The Sun mit. An der Lounge angekommen, entfernte sich der 22-Jährige allerdings, „wobei er mit schnellem Tempo zum Hubschrauber eilte“, heißt es.

Zeugen hätten beobachtet, dass er ein Handy in der Hand hielt. Die Polizei prüft, ob der Student telefonierte oder ein Foto vor der Maschine machen wollte. Das berichten auch griechische Medien übereinstimmend. Die Crew habe Fenton mit Stopp-Rufen versucht, aufzuhalten, zitiert The Sun Kandyllis.

Unglück bei Mykonos-Rückreise: Freunde erzählen andere Geschichte - Selfie-Version „ist Unsinn“

Jacks Freunde widersprechen den Darstellungen. Ein Freund, der im gleichen Helikopter saß, sagte der DailyMail: „Es gab keine Anweisungen, als wir das Flugzeug verließen.“ Auch habe sie keiner zur Lounge geleitet. „Wir stiegen alleine aus und niemand hinderte Jack daran, zum Heck des Hubschraubers zu gehen. Keiner von uns erreichte die Lounge, bevor der Unfall passierte.“ Er habe auch nicht telefoniert.

Auch seine Schwester widersprach den Darstellungen gegenüber DailyMail. „Dass er zurückging, um ein Selfie zu machen, ist Unsinn“, so die Schwester. Keiner wisse genau, warum er umgedreht sei, vielleicht habe er etwas vergessen.

Mykonos: Ermittlungen nach Hubschrauber-Unglück: Saßen die Eltern im zweiten Hubschrauber?

Der zweite Hubschrauber, der dem Unglückshelikopter folgte, wurde in Athen zwischengelandet. Der Unfallort sollte den Insassen erspart bleiben. Berichte hatten zunächst angenommen, die Eltern hätten im zweiten Hubschrauber gesessen. Daily Mail berichtete später, es handele sich bei den Insassen um weitere Freunde und Robin Stanton-Gleaves, Besitzer des Bromley FC und Vater von einem der Freunde. Jacks Eltern waren in Kent, Großbritannien, geblieben und erfuhren erst einige Stunden später vom tragischen Unglück.

„Wir haben erst gestern Abend [Montag, 25.7] um 22 Uhr erfahren, was passiert ist. Wir sind völlig am Boden zerstört. Er war der wunderbarste Junge“, wird die Mutter bei DailyMail zitiert. Der Unfall in Griechenland, wo gerade auch starke Waldbrände wüten, ereignete sich den Berichten zufolge gegen 18.20 Uhr.

Nach dem Unglück am Montag waren am Dienstag zunächst der Pilot und zwei Techniker des Bodenpersonals vorläufig festgenommen worden. Sie kamen später aber wieder auf freien Fuß. Der Unglückshergang wird nun von Experten für Flugunfälle untersucht. Wie The Sun berichtet, können sich die Rotorblätter des Hubschraubers noch zwei Minuten drehen, nachdem die Maschine abgestellt wurde. Jetzt sei die Frage zu klären: Erlaubte der Pilot den britischen Urlaubern auszusteigen? Einer deutschen Familie passierte ein Unglück nahe Amsterdam. Bei dem Kanu-Unfall überlebte nur die siebenjährige Tochter. (chd)