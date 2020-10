Unfall-Tod: Kind (2) vom Auto überrollt – Prozess gegen Fahrerin

Wegen fahrlässiger Tötung musste sich eine Frau (40) in einem Gerichtsverfahren verantworten. Sie hatte eine Zweijährige überfahren.

Paderborn – Es sind dramatische Bilder, die die Autofahrerin aus Lippstadt wohl nie wieder in ihrem Leben vergessen wird. Auf einem Parkplatz vor ihrem Wohnhaus in Paderborn* erfasste die Frau mit ihrem Wagen ein spielendes Kind (2). Das Mädchen erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Bielefeld* geflogen werden.

Die Zweijährige starb nach der Kollision mit dem Auto in Paderborn (NRW) und die Fahrerin musste sich nun in einem Prozess am Amtsgericht verantworten, wie das Nachrichtenportal owl24.de* berichtet. Mehr über den Ausgang des Verfahrens lesen Sie bei den Kollegen aus Ostwestfalen-Lippe*. (*Owl24.de und msl24.de sind Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.)